〈南部〉《觀察筆記》反求諸己

2017-02-22

一例一休的後遺症到今天還在發酵，得失如何呢？

政策在實施環境裡引發各樣的評價之後，應該回到決策體系調整，再重新進入社會才周延。

民進黨心頭最柔軟的一塊，士農工商軍公教皆是。

這是執政時的襟懷，眼光要以天下為視野，計利當計天下利。選舉的政見要融入各行業的因素，這樣的執著才能為各界接受，為大眾支持。並非若現在的吵嚷不休，已經多久了，猶然不安中。

「行有不得，反求諸己」，不只是個人或團體，政府因為面對國人，特別該有反省的檢討機制，不是一路走到黑。

改革非一意孤行，也無須彰顯明知山有虎偏向虎山行的勇氣。蔡英文最近民調強彈，分析指出是與她的改革被認同有關。既是如此，就更該反省，去除稜角。

實施以來，無日無之的批判聲浪從不止息。資方和勞方不約而同地，都有怨深深。

一例一休回到社會最大公約數的計算程式來吧！

（資深記者黃明裕）