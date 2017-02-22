| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉蘆洲永康公園增設地下停車場 初估1.8億

2017-02-22

老舊社區 停車位一位難求

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市蘆洲區永康公園位於長安街上，該區塊屬於早期都市計畫發展地段，周邊多是舊型態公寓，沒有附設住戶停車空地，地方民眾、民代爭取利用停管基金建置永康公園地下停車場；交通局指出，尚須專業評估，初估至少將需經費一億八千萬元。

永康公園周邊店家林立、住宅眾多，屬於相當熱鬧的區塊；永康公園隔壁就有成功廣場地下停車場，提供一百四十七個停車位，地方民眾、民代也一再反映，「實在不敷使用」。

新北市議員李翁月娥昨天邀集相關單位到永康公園勘查，她表示，成功廣場地下停車場的停車空間有限，仍有許多在地居民排不到月租車位，據悉排隊等候補的號碼牌已經拿到三百多號，為了解決此窘境，爭取經費建置地下停車場。

當地永康里長林世峯說，許多居民關注停車位問題，很多人也排隊候補停車位仍等不到，期待可以新闢增建地下停車場。

公園腹地不大 1車位成本150萬

永康公園基地面積約三千兩百平方公尺（○．三二公頃），根據相關法規，僅能使用五十％基地闢建停車場。交通局停車管理科代理科長金肇安指出，地下停車場較好的狀態是一層可提供八十到一百個停車位，永康公園基地面積有限，初判一層僅能提供四十個停車位，為了增加效益，勢必要下挖到三層，提供一百廿個停車位，但愈往下挖、經費愈高，粗略計算將需花掉停管基金一億八千萬元，該案尚須專業詳細計算評估，預估三個月後可提出報告。若以初估經費一億八千萬元建置一百廿個停車位計算，平均每個停車位成本將高達一百五十萬元。

廣告
  • 永康公園旁側就有個成功廣場停車場，設有一四七個停車位，地方反映「不夠」。（記者李雅雯攝）

    永康公園旁側就有個成功廣場停車場，設有一四七個停車位，地方反映「不夠」。（記者李雅雯攝）

  • 永康公園增設地下停車場的可能性尚需評估、研究。（記者李雅雯攝）

    永康公園增設地下停車場的可能性尚需評估、研究。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
金山慈護宮 今起不再是古蹟

金山區金包里慈護宮暫定古蹟身分在今天失效，文化局昨天召開第二次文資審議大會，經過兩輪投票後，十二位審議委員投票未達三分之二門檻，無法達成慈護宮應當列為何種文化資產類別的共識，確定其無法列為文化資產。對…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：〈台北都會〉蘆洲永康公園增設地下停車場 初估1.8億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.