〈中部〉草屯農會兩強纏鬥 關鍵一席神隱

2017-02-22

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮農會會代選舉兩派平手，激烈選戰延長至理監事選舉，南投地檢署檢察長楊秀蘭，昨拜訪「挑戰派」領頭羊簡峻庭，簡峻庭認為農會法規範不嚴應修法，也建議理事改為會員直選。

草屯鎮農會是農會選舉的超級戰區，「現任派」和所謂的「舊勢力復仇派」，因會代當選席次廿二比廿二，戰火持續延燒，唯一的一名當選者為「中立派」，但已傾向支持「現任派」，由於他是關鍵的少數，將影響理監事選舉大局，雖十九日晚間，他已婉拒警方貼身保護，但警方仍密切關注，暗中保護他的安全。

不便見客 婉拒與檢察長會面

據側面了解，兩派掌握的會代當選人，並未集體出遊，但有當選人個別或三兩「相揪」出去旅遊散心，而南投地檢署檢察長楊秀蘭昨原要拜會屬於「中立派」的林姓當選人，了解他有無檢警協助的地方，惟林男目前「神隱」，有請人向檢方表達「此時不方便接客」的立場，婉拒會面。

挑戰派盼理事改為會員直選

由於會代選舉前，南投地檢署檢察長楊秀蘭已拜會過「現任派」的三巨頭，昨日在草屯警分局聽取分局長婁自強的情資報告後，則赴「舊勢力復仇派」領導人簡峻庭的住處拜會，表達「希望理監事選舉不要有金錢和暴力介入」的立場。

簡峻庭昨向楊秀蘭反映，農會法有關選舉的規範不夠明確、嚴謹，應該進行修法，而此次傳出賄選傳聞不斷，若將來理事能改為會員直選，而非間接選舉，應該更能有效地防止賄選。