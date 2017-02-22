| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉草屯農會兩強纏鬥 關鍵一席神隱

2017-02-22

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮農會會代選舉兩派平手，激烈選戰延長至理監事選舉，南投地檢署檢察長楊秀蘭，昨拜訪「挑戰派」領頭羊簡峻庭，簡峻庭認為農會法規範不嚴應修法，也建議理事改為會員直選。

草屯鎮農會是農會選舉的超級戰區，「現任派」和所謂的「舊勢力復仇派」，因會代當選席次廿二比廿二，戰火持續延燒，唯一的一名當選者為「中立派」，但已傾向支持「現任派」，由於他是關鍵的少數，將影響理監事選舉大局，雖十九日晚間，他已婉拒警方貼身保護，但警方仍密切關注，暗中保護他的安全。

不便見客 婉拒與檢察長會面

據側面了解，兩派掌握的會代當選人，並未集體出遊，但有當選人個別或三兩「相揪」出去旅遊散心，而南投地檢署檢察長楊秀蘭昨原要拜會屬於「中立派」的林姓當選人，了解他有無檢警協助的地方，惟林男目前「神隱」，有請人向檢方表達「此時不方便接客」的立場，婉拒會面。

挑戰派盼理事改為會員直選

由於會代選舉前，南投地檢署檢察長楊秀蘭已拜會過「現任派」的三巨頭，昨日在草屯警分局聽取分局長婁自強的情資報告後，則赴「舊勢力復仇派」領導人簡峻庭的住處拜會，表達「希望理監事選舉不要有金錢和暴力介入」的立場。

簡峻庭昨向楊秀蘭反映，農會法有關選舉的規範不夠明確、嚴謹，應該進行修法，而此次傳出賄選傳聞不斷，若將來理事能改為會員直選，而非間接選舉，應該更能有效地防止賄選。

廣告
  • 南投地檢署檢察長楊秀蘭（中）聽取草屯警分局長婁自強（左，白髮者）的情資簡報。（記者陳鳳麗攝）

    南投地檢署檢察長楊秀蘭（中）聽取草屯警分局長婁自強（左，白髮者）的情資簡報。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
水管搶修完成 今全面復水

台灣自來水公司第四區處廿一日表示，廿日遭挖損的一千五百公釐管線在緊急搶修下，昨天下午二點工作孔焊接完成，隨即澆置控制性低強度材料（ＣＬＳＭ），已在昨天晚上陸續恢復供水，今天可全面恢復。廿日晚上位在中市…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：〈中部〉草屯農會兩強纏鬥 關鍵一席神隱


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.