〈南部〉測速照相警告標誌 全新上路

2017-02-21

〔記者李立法／屏東報導〕新式「前有測速照相」警告標誌將陸續出現在屏東縣道路上，縣警局交通隊移撥第一批移動式標示牌給各警分局，做為路邊取締超速用途，標示牌上除了一塊新式相機圖案的三角型警告標誌，並暫時保留「前有測速照相」文字牌，等用路人熟悉新的標誌後再取消。

交通部去年推出圖像化的測速照相警告標誌取代傳統文字警告牌，但新的標誌只有一個照相機圖案，沒有標示速限，駕駛人還得注意路面上或路旁是否設有速限標誌，注意力分散，反而影響行車安全，第一線執法人員普遍反映不佳，新標誌全面設置的行程將延遲至明年一月。

縣警局交通隊表示，為了讓縣民熟悉取締超速的新標誌，縣警局決定讓移動式的標示牌先上路，標示牌上除了一塊新式相機圖案的三角型警告標誌，下方還會掛上「前有測速照相」文字牌，至於速限標示，也會儘量設在醒目處，以免分散駕駛人注意力。