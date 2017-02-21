〈中部〉揚子高中任威政 榮登體育術科武狀元
2017-02-21
〔記者廖淑玲／虎尾報導〕沒有體育班照樣教出武壯元！虎尾揚子高中任威政，大學體育組術科考試全國最高分榮登武狀元，並有十名同學獲十五滿級分，成績亮眼。
虎尾揚子高中沒有體育班，但該校田徑隊的任威政在今年大學體育術科考試中獲最高分，成為全國武狀元，若再加上該校去年畢業、今年重考的林承毅拿下大學學測滿級分，校長鍾月娥說，揚子今年仍可以說是包辦文武壯元，對學校教學團隊是一大鼓舞。
專長短跑 田徑隊苦練好成績
尤其難得的是，該校田徑隊連續四年創造三男、一女全國最高分，教出四個武壯元，指導教練林喜湳說，該校沒有體育班只有田徑隊，學生利用早、晚課餘時間練習，能在全國體育菁英中脫穎而出，歸功學生願意下苦功學習。
林喜湳指出，體育術科考試測驗五項，包括六十公尺跑步、廿秒側步跑、一分鐘屈膝仰臥起坐、立定連續三次跳及一千六百公尺耐力跑，任威政以總分三四五．二八拿下男子組最高分。
從小愛運動的任威政，專長是短距離跑步，麥寮國小畢業後就讀揚子高中國中部，從國一加入田徑隊，曾多次獲得雲林縣運百米短跑前三名，而在麥寮六輕上班的父母親也相當支持他，讓他能夠在跑步與學業都能兼顧。
任威政說，父母親鼓勵他按部就班接受教練的訓練，能夠拿下武壯元，他最感謝教練林喜湳，第一志願希望就讀台灣師範大學體育系，教出更多的體育好手。
林喜湳指出，面對多元就學，即使孩子課業成就不好，但透過體育專長也能考上好的大學，他經常鼓勵孩子只要下定決心認真去做，一定可以達成夢想。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
簡易自來水工程設計不良 國姓公所限月內改善
於乾溝村協調會 村民開砲南投縣國姓鄉乾溝村四至七鄰簡易自來水工程完工試水九個月，發生水壓太大爆管、水壓不足無法送水等狀況，管委會更拒絕接手管…
網友回應
熱門新聞
- 曾蔭權還押3小時後感不適 送至醫院羈留病房
- 當紅女星遭綁架性侵 印度性暴力不止
- 首支司改國是會議影片曝光 司法院拋4大提案
- 永業砸27億 打造6個保時捷全功能展示中心
- 和運iRent據點 今年增至250個
- 電業法翻版 公司法也修半套
- 金正男事件演成互嗆 大馬召回駐北韓大使
- 狠甩小布5個月 裘莉哽咽談婚變︰我們永遠都是一家人
- 安倍內閣支持率 飆到六成六
- 這門檻相當另類… 林邊鄉康樂台將拆掉重建
- 俄使朱爾金過世 聯合國表震驚
- 涉抄襲仍任校長 高教工會批教部袒護
- 《國際現場》日本1月逆差96億美元
- Genesis公開賽奪冠 D.強森超車登球王
- 層峰藝術 精采傳承
- 紐西蘭幸福企業 全年休假無上限
- 曾蔭權涉貪收押 身體不適送醫
- 學測作文最高分 引「微笑曲線」論經驗
- 黨產會委員：馬英九沒有好好讀書
- 森進一獻愛台灣母親 創日星先例4.29花蓮開唱
- 〈廢核救家園〉福島核一收拾6年 反應爐測到530西弗
- 鴨場、疫區1公里內禽場 全面檢驗
- 長照法人草案 結餘需做培訓
- 多空不明 歐股盤勢膠著
- 〈愛情黨羽〉透過吵架 看見他的真實
- 生醫園區滿租 將建第2大樓
- 【玩家說法】缺乏安全觀念 事故頻傳
- 《自由廣場》「政策」與「原則」之爭
- 【民航局說法】空拍機闖禁區 最高罰150萬
- 社論》如何使司法不令人心生恐懼？
- 一票3千！通霄農會改選 總幹事參選人坦承買票
- 華紙漲價 4月可能二度漲
- 《謠言終結站》蛋汁加鹽有毒？ 營養師︰不可信
- 《自由廣場》失竊的世代 談台灣母語
- 海豚灣童星組幫派 不起訴
- 大法官能否替冤獄翻案 納入討論
- 〈三代同堂樂〉展開第三人生
- 小啟
- 3局殺無赦 陳冠宇火力全開
- 景氣走揚 長榮集團今年營收上看3000億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉揚子高中任威政 榮登體育術科武狀元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分