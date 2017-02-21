〈中部〉揚子高中任威政 榮登體育術科武狀元

2017-02-21

〔記者廖淑玲／虎尾報導〕沒有體育班照樣教出武壯元！虎尾揚子高中任威政，大學體育組術科考試全國最高分榮登武狀元，並有十名同學獲十五滿級分，成績亮眼。

虎尾揚子高中沒有體育班，但該校田徑隊的任威政在今年大學體育術科考試中獲最高分，成為全國武狀元，若再加上該校去年畢業、今年重考的林承毅拿下大學學測滿級分，校長鍾月娥說，揚子今年仍可以說是包辦文武壯元，對學校教學團隊是一大鼓舞。

專長短跑 田徑隊苦練好成績

尤其難得的是，該校田徑隊連續四年創造三男、一女全國最高分，教出四個武壯元，指導教練林喜湳說，該校沒有體育班只有田徑隊，學生利用早、晚課餘時間練習，能在全國體育菁英中脫穎而出，歸功學生願意下苦功學習。

林喜湳指出，體育術科考試測驗五項，包括六十公尺跑步、廿秒側步跑、一分鐘屈膝仰臥起坐、立定連續三次跳及一千六百公尺耐力跑，任威政以總分三四五．二八拿下男子組最高分。

從小愛運動的任威政，專長是短距離跑步，麥寮國小畢業後就讀揚子高中國中部，從國一加入田徑隊，曾多次獲得雲林縣運百米短跑前三名，而在麥寮六輕上班的父母親也相當支持他，讓他能夠在跑步與學業都能兼顧。

任威政說，父母親鼓勵他按部就班接受教練的訓練，能夠拿下武壯元，他最感謝教練林喜湳，第一志願希望就讀台灣師範大學體育系，教出更多的體育好手。

林喜湳指出，面對多元就學，即使孩子課業成就不好，但透過體育專長也能考上好的大學，他經常鼓勵孩子只要下定決心認真去做，一定可以達成夢想。