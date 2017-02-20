〈南部〉農會改選首戰 旗山農會翻盤

2017-02-20

〔記者蔡清華、蘇福男／高雄報導〕高市基層農會改選，七激烈選區底定，旗山農會現任總幹事吳建德一派落敗翻盤，原戰局本草木皆兵的大樹區農會內場派有驚無險力保經營權。

高雄市廿六家基層農會農事小組長、副組長及會員代表改選昨天順利完成投開票，選出會員代表一○三二人、農事小組長三八三人，總投票率五十四．二％，大樹投票率最高，達八十八．七％，彌陀八十八％次之，杉林八十七．四％排第三。

杉林農會廿三比廿二 內場派險勝

這次改選競爭比較激烈的七家農會內、外場會員代表席次消長，旗山十六比廿九翻盤變天；彌陀十八比十三，燕巢廿八比十七，杉林廿三比廿二，大樹卅五比十，大寮卅六比九，內場派有驚無險力保經營權，鳥松區農會為內場同室操戈，總幹事一派支持陳美秋，理事長及常務監事則支持黃正雄，結果陳以廿七比十四勝出。

旗山農會現任總幹事吳建德尋求連任，但遭到捲土重來的外場派石檻彰挑戰，石結合水利會勢力，與他搭檔參選理事長的陳姓候選人選前雖被判定資格不符，但外場派獲地方重量級人士相挺，一舉挑戰成功，可望取得經營權。

高雄市政府農業局表示，農會會員代表為最高權力機構，可議決農會會務等重要事項，農事小組長則擔負轄區農事的推動，昨天會員代表選舉出爐後，各區農會將於三月初密集召開會員代表大會，選出各所屬的理監事，並於三月中旬召開理監事會議，選出理事長與常務監事，並完成聘任總幹事。