〈中部〉涉香菸買票 供出收2萬賄款

2017-02-20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣農會代表選舉昨天登場，永靖鄉陳、邱兩派激戰，地方「賄聲賄影」，檢警查獲一名王姓會員涉嫌以「香菸」買票，王男咬出上游邱男以兩萬元的代價要他出馬角逐會員代表，最後王、邱二人經檢方複訊後，昨天凌晨都以五萬元交保。

檢警前天先帶回五名疑似收到現金、香菇、香菸等禮品的嫌疑人，經過檢察官李毓珮漏夜偵訊，釐清賄選輪廓，繼續擴大偵辦中。獲得交保的七十四歲王男供稱，他原本無意選農會代表，但七十八歲的好友邱男以二萬元的代價，要他出馬角逐會員代表，他才買了香菸等做為禮品，對好友行賄。

邱男則向檢方說，他純粹是為了農會好，才花錢要王男出馬。檢方認為這是邱男卸責之詞，懷疑他涉入兩派之爭，繼續深入追查。