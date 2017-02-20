| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉阿里山花季 林鐵公車聯票3/1接駁

2017-02-20

〔記者曾迺強／阿里山報導〕春暖花開，阿里山花季將於三月十日登場，大阿里山區目前已有多處櫻花盛開，吸引遊客搶先上山賞花，美不勝收。

花況已不錯 石棹下週進入最佳賞花期

竹崎鄉中和村長洪銀盛表示，今年因暖冬效應，花期比去年晚約二週，阿里山青年活動中心前的桃色琉球緋寒櫻花花況不錯，開了約八成，奮起湖頂石棹及石棹民宿區的山櫻花，預估下週起進入最佳賞花期。

阿里山鄉樂野村迷糊步道入口的白色霧社櫻交雜緋寒櫻更是漂亮，近日吸引遊客前往欣賞，大讚「櫻花開的好美！」

嘉義林管處技士蕭明學說，阿里山森林遊樂區的緋寒櫻、河津櫻、琉球緋寒櫻綻放約六成，花期預估到三月底，至於吉野櫻仍含苞待放，將於三月才會盛開。

嘉義縣公車處與台鐵阿里山森林鐵路管理處自三月一日起，共同推出嘉義至阿里山鐵公路聯票，遊客可以搭森林鐵路至奮起湖站，再繼續由縣公車接駁到阿里山，一路輕鬆賞花。

阿里山森林遊樂區旅館聯誼會會長廖景泰說，花季期間，阿里山區旅館住宿一床難求，週末假日訂房率約達八 成，遊客上山前務必先安排好住宿。

阿管處石棹站主任龔峰祥說，即日起至三月五日舉辦「櫻花下．春遊石棹」導覽活動，安排遊客到奮起湖的「長壽階梯」茶園與「櫻之道」賞櫻，享受山區悠閒時光，每次導覽以二十人為上限，須事先預約報名，電話05-2561523。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
全國唯一潛水旅館開幕 消防局訓練新基地

亞洲第一家室內潛水的「潛立方」旅館十九日開幕，該旅館的潛水中心分五個深度平台，可讓遊客享受不同深度潛水的樂趣，業者也提供場地作為消防局潛水救…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：〈中部〉阿里山花季 林鐵公車聯票3/1接駁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.