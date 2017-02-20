〈中部〉阿里山花季 林鐵公車聯票3/1接駁

2017-02-20

〔記者曾迺強／阿里山報導〕春暖花開，阿里山花季將於三月十日登場，大阿里山區目前已有多處櫻花盛開，吸引遊客搶先上山賞花，美不勝收。

花況已不錯 石棹下週進入最佳賞花期

竹崎鄉中和村長洪銀盛表示，今年因暖冬效應，花期比去年晚約二週，阿里山青年活動中心前的桃色琉球緋寒櫻花花況不錯，開了約八成，奮起湖頂石棹及石棹民宿區的山櫻花，預估下週起進入最佳賞花期。

阿里山鄉樂野村迷糊步道入口的白色霧社櫻交雜緋寒櫻更是漂亮，近日吸引遊客前往欣賞，大讚「櫻花開的好美！」

嘉義林管處技士蕭明學說，阿里山森林遊樂區的緋寒櫻、河津櫻、琉球緋寒櫻綻放約六成，花期預估到三月底，至於吉野櫻仍含苞待放，將於三月才會盛開。

嘉義縣公車處與台鐵阿里山森林鐵路管理處自三月一日起，共同推出嘉義至阿里山鐵公路聯票，遊客可以搭森林鐵路至奮起湖站，再繼續由縣公車接駁到阿里山，一路輕鬆賞花。

阿里山森林遊樂區旅館聯誼會會長廖景泰說，花季期間，阿里山區旅館住宿一床難求，週末假日訂房率約達八 成，遊客上山前務必先安排好住宿。

阿管處石棹站主任龔峰祥說，即日起至三月五日舉辦「櫻花下．春遊石棹」導覽活動，安排遊客到奮起湖的「長壽階梯」茶園與「櫻之道」賞櫻，享受山區悠閒時光，每次導覽以二十人為上限，須事先預約報名，電話05-2561523。