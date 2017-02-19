〈南部〉守護16個月 高雄輕軌路口義交低調退場
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌各路口的站崗義交執勤一年四個月後，二月初悄悄全面撤出，未來輕軌路口交通秩序，將直接考驗過往人車的守法精神，高市捷運局呼籲民眾禮讓輕軌，跟城市一起進步。
高雄輕軌前年十月開始試營運，因軌道與各平面道路交會路口無柵欄，為讓市民熟悉輕軌交通狀況，各路口均規劃義交站崗，並視實際車況，最多四人、最少一人，由義交大隊自行調配，確保路口安全。
眼尖民眾最近發現，輕軌列車通過路口時，原本會主動站到路中央維持秩序的義交，突然不見了，而且不是一個路口，是每個路口都沒有義交。
捷運局昨證實，有鑑於輕軌試營運已一段時間，評估多數民眾較熟悉輕軌路口號誌與相關規定，遂於農曆年後、二月二日起停止義交執勤，但是並未對外公告，捷運局說，撤出義交是要讓輕軌路口恢復正常運作，也呼籲民眾通過路口時，依號誌、標線行進，確保安全。
現階段輕軌試營運路段共七個路口，分別是凱旋與籬仔內、凱旋與中山、凱旋與鎮興、凱旋與前鎮、凱旋與成功、成功與復興（軟體園區）、成功與林森（高雄展覽館）。
義交撤出後 發生一起擦撞
輕軌路口屬轄區警方權責，七路口都屬前鎮警分局轄區內，警方統計至今年二月，累計發生三起輕軌與民車擦撞意外，其中一件在二月十五日、也就是義交撤出後。
警方說，依道路交通管理處罰條例部分條文修正（配合輕軌修正），若汽機車行駛輕軌路口，不避讓輕軌或跟隨迫近、或在路口倒車，可罰六百到一千八百元，汽機車若在路口闖紅燈，可重罰三千六百元到一萬零八百元，紅燈右轉，可罰一千兩百至三千六百元，相關罰鍰均為一般違規的兩倍。
三件擦撞案中，有一件確認開罰，一件發生在測試期間，仍在釐清責任歸屬，最近這件也在審議中。
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