〈北部〉搶救80歲老榕 將引外科手法
2017-02-19
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉月眉國小樹齡約八十年老榕樹，根部受嚴重褐根病菌侵害，師生捨不得老樹重病，獲花蓮縣府農業處積極協助，籌措經費委請專業樹醫團隊評估，引進花東首創先例最新切除工法技術，以患病組織清創切除外科手術及榕樹氣生根導根等工法，延續榕樹生命，昨天舉行祈福儀式，希望手術順利。
校長廖仁藝說，校內操場旁一棵樹齡約八十年的老榕樹，去年五月校方發現樹木葉脈黃化且持續蔓延，立即向縣府農業處求助，農業處邀請樹木病蟲害專家行政院農業委員會林驗試驗所博士傅春旭前往現勘，因老榕樹根部受褐根病菌侵害，建議除了將周遭土壤燻蒸消毒處理，也推薦施行最新的外科手術，希望能挽救老榕樹生命，留住師生及校友們的共同回憶。
傅春旭說，為延緩褐根病危害，目前在其他縣市有多起成功的案例，先為老榕樹幹開根，再用一呎美植袋裝入培養土，把裝入好培養土的美植袋掛在樹幹開根處下方，誘使新長出的幼根接觸培養土後，得以持續供應老榕樹養份，維持生命。
再經過近一年的培養新幼根，目前老榕樹回復以往枝葉翠綠如茵的狀況。傅春旭說，從葉子的狀況可看到目前榕樹的養分已經由重新長出的根系維持，因此可以進入到切除染病主幹的部份，預計下月施工。
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