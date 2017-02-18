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〈台北都會〉基隆》中正國中校舍改建 空拍翻模

2017-02-18

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆中正國中校舍年久老舊不堪使用，昨天舉行改建第三期工程動土典禮，營造校園新面貌；另外，玉山銀行推動「玉山黃金種子計畫」，昨天第五間「玉山圖書館」落腳中正國小，提升閱讀風氣。

中正國中校長黃明智表示，十年來已經陸續完成老舊校舍一、二期改建工程，這次則將拆除、重建已有五十年歷史的至善樓及格致樓，工期六百八十天，總經費一．一億元。

中正國中也和健行科大師生合作，以空拍機3D全景拍攝記錄建築樣貌，日後再透過立體輸出，讓孩子從模型認識校園過去樣貌。

另外，玉山銀行繼暖西、安樂、德和及華興國小後，昨天在中正國小啟用第五間玉山圖書館，市長林右昌說，教育絕不能等，期待玉山銀行繼續提供更多資源，有更多學校受惠，營造優質閱讀環境。

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