〈北部〉北花航線啟航 立榮：機型可望升級
〔記者王峻祺／花蓮報導〕立榮航空接手台北─花蓮航線，昨早首航班機順利抵達花蓮航空站，最低五．五折起的優惠票價，讓第一班機滿載旅客，民航局長林國顯、立榮航空董事長林志忠也親自搭機抵花，強調未來ATR機型可望再升級，將以噴射客機提供旅客更舒適、便利的空運服務。
每日早晚各一班 ATR機型飛航
台北─花蓮航線歷經復興、華信航空飛航後，昨起正式由立榮航空接續營運，主要以七十人座ATR機型飛航，每日早晚各一班；台中─花蓮及高雄─花蓮兩航線，仍交由華信航空續飛。民航局長林國顯說，北花航線在短短五十分鐘的航程內，就能看得到太平洋絕色美景，算是國內航線中的「特殊路線」，期許立榮航空接手後，能維繫住這條重要的「商務命脈」，並結合觀光產業，讓旅遊市場更活絡，達到細水長流的經營目標。
立榮航空董事長林志忠強調，花東是目前日、韓、港、奧、馬來西亞及歐美民眾來台最愛的熱門縣市，未來將運用國內航線飛航優勢，以不同航點進出方式，安排自主多元的旅遊行程，吸引更多國內外旅客造訪花東，並可望將原ATR機型升級，以噴射客機接載旅客。
花蓮縣長傅崐萁、立委徐榛蔚及行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛等人，昨早也出席啟航剪綵儀式；傅崐萁更提及花蓮航空站於八十六年前後，起降航班與載客量達到頂峰，機位幾乎一票難求，甚至要候補多時，盼未來對外通聯航線穩定後，也有機會能夠重現當年榮景。
傅崐萁表示，花蓮空中聯外交通廊道近年陸續拓展，香港─花蓮直航也預計於今年四月增加為每週七班次，立榮航空未來倘增加飛航班次，並更替為噴射客機後，將提供往返台北─花蓮旅客更便利服務，相信在高密度班次與便利性的相輔相成下，不僅提升使用率，還能為航空公司及旅客創造雙贏局面。
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標題：〈北部〉北花航線啟航 立榮：機型可望升級
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