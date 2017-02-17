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〈南部〉東港高中擴編首屆 學測創佳績

2017-02-17

〔記者陳彥廷／東港報導〕屏東東港高中學測最高分為吳昇穆七十三級分，全校六十級分以上十二人，各科滿級分人數創新高，皆是創校最佳成績，本屆高三學生是三年前擴編後首屆，成果亮眼。

東港高中今年六十到六十九級分共十一人，五十級分以上共有五十人，佔全校近四分之一，雖然今年各科偏難，仍逆勢寫下高分紀錄，校方表示，就地入學省去通學舟車勞頓，是東港高中優勢，國文滿級分二人、社會二人、自然五人皆創新高。

自國中成績就名列前茅的吳昇穆說，當時對是否負笈高雄考慮良久，雖然一度因朋友離開而失落，但直升東中有更多時間念書，考出這個成績讓他喜出望外，可望填上他夢寐以求的陽明牙醫，也證明當初的堅持。

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  • 東港高中今年學測出現創校以來最高分73級分吳昇穆（右二）。（記者陳彥廷攝）

    東港高中今年學測出現創校以來最高分73級分吳昇穆（右二）。（記者陳彥廷攝）

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