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〈南部〉City BIKE租賃站 8天被破壞3站

2017-02-17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車City BIKE租賃站驚傳八天內被人破壞三站，鳳山警方昨循線逮獲黃姓通緝犯，查出他因心情不好，暗夜騎City BIKE，破壞City BIKE設備，警方看了也搖頭。

高市公共腳踏車租賃站自二月八日起，八天內被人持鈍器敲破三站操作螢幕，包括二月八日高雄中學站、十四日高鐵左營站及十五日捷運鳳山國中站，均為民眾持鈍器擊破租賃站操作螢幕，市府環保局呼籲民眾愛護公物，切勿以身試法。

男子承認出氣砸毀一螢幕

警方調閱監視器畫面，清查轄區治安人口，鎖定黃姓男子（四十六歲）涉嫌重大，昨天下午埋伏其住處外，趁他騎City BIKE出門上前逮人，不料黃男見警抓狂，手持電擊棒揮舞後，躲進屋裡拉下鐵門，經員警好言相勸十多分鐘，才說服黃男出來面對。

警方盤查發現他是毒品通緝犯，家中起出手電筒型電擊棒、石頭等物，並查扣一台犯案工具City BIKE，經查該車不是黃男借的，且黃男去年借的City BIKE，迄今下落不明，認定他行竊又未還車，並帶回警局偵辦。

警方表示，黃男到案供稱三天沒吃飯、睡覺，心情不好，想找東西出氣，剛好經過捷運鳳山國中站，才會一時情緒失控，持石頭砸毀租賃站螢幕，但高雄中學站、高鐵左營站非他所為，他也否認偷City BIKE，辯稱向人借車未還，不知道自己被通緝。

警訊後，將他依毒品通緝、毀損、竊盜等罪嫌送辦。

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  • 高市公共腳踏車租賃站被人持鈍器敲破操作螢幕。 （記者陳文嬋翻攝）

    高市公共腳踏車租賃站被人持鈍器敲破操作螢幕。 （記者陳文嬋翻攝）

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