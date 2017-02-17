〈北部〉瀕危鬼蝠魟 闖漁場被捕獲
2017-02-17
花蓮通報首例 採集生物學資料
〔記者王峻祺／花蓮報導〕漁業署去年七月公告「鬼蝠魟漁獲管制措施」，規定漁民若捕獲到瀕危物種「鬼蝠魟」，必須在返港一日內通報主管機關，花蓮昨出現通報首例，有一尾體長約一百五十公分的活體「鬼蝠魟」闖入東昌定置漁場，經漁民發現後，已送往台東水產試驗所採集生物學資料。
「鬼蝠魟」分布於各大洋亞熱帶海域，魚體扁平、體盤寬，兩側翼展後最大可長到九公尺，體重達三公噸，目前在世界自然保育聯盟中被列為瀕危物種，但台灣還尚無保育等級，僅於去年七月公告，要求漁民捕獲鬼蝠魟後通報，否則將依《漁業法》處三至十五萬元罰鍰。
花蓮昨日上午出現通報首例，東昌定置漁場業者發現有一尾「鬼蝠魟」闖入漁場內，經花蓮籍漁船「昌泰號」載運返回漁港後，交由漁業署查報員送往台東水產試驗所，暫供學術單位完成科學採樣。
縣府農業處漁牧科長黃耀興說，這尾「鬼蝠魟」為雄性，體長一百五十五公分、體寬二百七十公分，因花蓮暫無相關設備能夠採集生物學資料，因此僅能將活體暫時送往台東處裡。
他強調，「鬼蝠魟」尚未列入台灣保育類動物，但已是世界自然保育聯盟中的瀕危物種，漁業署於去年先訂定「鬼蝠魟漁獲管制措施」，要求全台漁民捕獲後都須通報，待採樣完成才能拍賣或利用魚體。
陳姓漁民說，鬼蝠魟為覓食浮游動物及小型魚類，時常伴隨黑潮遷移，在台灣東部相當常見，過去重達卅公斤以上的大尾魟魚類相當多，但賣價不好，加上自去年開始規定通報後，漁民為了省事，都盡量避免捕撈。
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