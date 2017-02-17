〈北部〉八里輕軌路線擬不變 研議增一、二站

2017-02-17

可行性評估 上半年送中央審定

〔記者葉冠妤／新北報導〕淡江大橋最重要的主橋段工程，日前二度流標，八里人殷殷期盼的八里輕軌，因部分路段與淡江大橋共構，不禁讓地方擔憂，是否跟著「難產」，新北市捷運工程局表示，八里輕軌計畫目前正在期末檢討階段，預計今年上半年就會將可行性評估送往中央審定，規劃時程不受影響。

捷運局綜合規劃科長梁俐霜指出，八里輕軌原定規劃總長五．一公里、四座站點，路線起於淡水漁人碼頭觀海路南側公園用地，可與淡海輕軌藍海線B06站銜接轉乘，沿沙崙路往南，與淡江大橋共構橫跨淡水河至八里，並由高架轉換為平面型式，隨後轉往博物館路，沿線行經文化公園、十三行博物館，終點站為商港三路。

地方盼路線往南 經老街市區

因八里在地對原本路線有意見，認為目前規劃路線除十三行博物館以外，其他站點周遭人煙稀少，希望輕軌路線往南調整，改為行經八里市區最繁華的老街區中山路，將人潮帶往老街；議員鄭戴麗香也提議，後續若進行二期工程，應把輕軌拉到八里左岸，作為觀光列車，八里區長莊茂坤則說，有聽聞靠近關渡橋一帶的龍形地區居民抱怨，輕軌漏掉該地區，直接進入市區。

經捷運局評估，因中山路路面狹窄，沿途都是房舍，沒有多餘空間可再設置輕軌軌道，捷運局目前傾向維持原方案，較靠近北端台北港，以博物館路、商港三路為行經路廊。

不過，考量商港路周邊人車、商家聚集，梁俐霜說，目前正研議延伸輕軌長度，增加一至兩個站點，原本終點在商港三路上，擬往南越過台六十四線，到商港一路上設站，增加周邊效益，增加後的輕軌路線長度近六公里。

梁俐霜表示，捷運局初估八里輕軌平日往八里的運量約一萬五千人，往淡水的運量一萬七千人，假日往淡水運量則可達一萬九千人，因與淡海輕軌銜接，往後遊客往返八里、淡水遊玩，交通更便利。

對於地方憂心八里輕軌受淡江大橋工程一再流標影響，梁俐霜解釋，捷運局目前正在進行期末檢討報告，納入鄉親意見，預計今年上半年就會將可行性評估報告送往中央審核。梁俐霜也強調，淡江大橋確定會蓋，且橋面與輕軌共構的設計也確定，只是需要通過層層審核，預計最快還要十年才能完工。