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〈中部〉嘉中滿級分唯一女生 許祐綾沒補習

2017-02-17

嘉中4滿級分學生 強調上課認真

〔記者王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕一○六學年度大學學測昨天寄發成績單，嘉義高中學生吳心維、許祐綾、陳柏瑋與謝明孝考七十五滿級分，他們分享自己的讀書方法強調「上課認真，勤於複習」；父親是牙醫師、嘉縣唯一滿級分協同中學學生林以恩，憧憬醫藥相關職業，第一志願將填醫學科系。

許祐綾是嘉中滿級分學生中唯一女生，也是唯一沒補習。她說，跟著老師安排的進度念書到精熟，考好成績並不難，她因國文非選擇題較弱，學測前跟同學組讀書會，一起討論、練寫作，其醫師父親很會修電腦、組電路，她也有興趣，將填選台大電機系為第一志願。

嘉中校長黃義春表示，本屆高三生是實施十二年國教的第一屆，除面臨私立學校、社區高中競爭，學生入學成績也不穩定，今年學測滿級分維持與去年相同水準，七十級分以上五十五人，較去年略增四人。

會考高分上嘉女 蕭曼甄拿74級分

嘉義女中學測成績最好的是七十四級分蕭曼甄，兩年半前會考高分錄取嘉女，妹妹蕭妤真會考同樣高分，現就讀同校高一數理資優班。

竹崎高中新住民子女許佩茹、李政慶分別考五十八、五十九級分，可望獲「繁星推薦」錄取交大或成大資訊相關科系；許佩茹表示，父親因病休養三年多，自己曾在竹崎真武廟打工，除了上課專注，每天回家用五小時讀書，她與李政慶都希望能考取心目中的第一志願、減輕家計；英文科目拿到頂標十三級分的竹崎高中魏詠心說，回家一有時間就收聽英文廣播，培養英文能力。

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  • 竹崎高中校長郭春松（左一起）向魏詠心、李政慶、許佩茹、林佳煌祝賀學測成績優異。（記者曾迺強攝）

    竹崎高中校長郭春松（左一起）向魏詠心、李政慶、許佩茹、林佳煌祝賀學測成績優異。（記者曾迺強攝）

  • 大學學測成績出爐，嘉義高中吳心維（左到右）、許祐綾、陳柏瑋及謝明孝考出75級分滿級分。（記者王善嬿攝）

    大學學測成績出爐，嘉義高中吳心維（左到右）、許祐綾、陳柏瑋及謝明孝考出75級分滿級分。（記者王善嬿攝）

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