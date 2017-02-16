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〈台北都會〉柯文哲試乘機捷 打99分

2017-02-16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨在桃園市長鄭文燦陪同下，視察桃園機場捷運A1台北車站，並試乘至桃園機場，隨後他還到台北車站旁的「台北行旅廣場」巡視西區門戶計畫，同時宣示在八月十九日世大運前，新國門「北門」鄰近區域會改造完成。

柯文哲昨給了機捷九十九分的「高分」，談到是否邀請朱立倫加入機捷緊急應變小組，他卻沉默不語，鄭文燦則連忙跳出來堅定表示「會」。並進一步說明，因機場捷運沿線經過新北市，包括新北市的接駁公車等，通車的時候會有個小組，「也會把新北市的代表納入。」

柯試乘後給予機捷「Excellent」的評語，不過對他口中貼心的小服務「手機充電」倒是略有微詞，直說只要設計成兩個接頭，不需要做成兩個充電器，但也許是為了留點面子給地主，他隨即把責任推到開發公司身上，表示再跟對方建議即可。

此外，柯文哲昨下午也前往視察西區門戶計畫。國光客運台北西站搬遷後，現地規劃由工務局重新打造，除做為旅客及市民舒適的五○五六平方公尺公園廣場，也可辦各類小型活動，去年底經i-Voting方式命名為「台北行旅廣場」。

柯文哲受訪時表示，西區門戶計畫第一階段會在六月全部完成，包括台北行旅廣場、公車彎、機場捷運A1與地下街的連通道等。

另外，因應機捷開通後，粗估一年有一千萬人次使用，新國門「北門」附近觀光景點要重新設計，「包括電線桿、纜線，以及一些礙眼的都要修」，全部都會在八月十九日世大運前完成。

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  • 台北市長柯文哲15日參觀機場捷運，並在桃園市長鄭文燦陪同下，搭車前往機場參觀。 （記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲15日參觀機場捷運，並在桃園市長鄭文燦陪同下，搭車前往機場參觀。 （記者方賓照攝）

  • 台北市長柯文哲15日參觀機場捷運，並在桃園市長鄭文燦陪同下，搭車前往機場參觀。 （記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲15日參觀機場捷運，並在桃園市長鄭文燦陪同下，搭車前往機場參觀。 （記者方賓照攝）

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