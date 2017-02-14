〈北部〉農會19日改選 6區競爭激烈

2017-02-14

漁會於下月18日改選

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市十二個區農會（扣除由中央接管的中壢區）將於十九日舉行會員改選，其中，桃園、八德、觀音、平鎮、新屋、大園六個區競爭激烈；至於三月十八日改選的漁會，兩個漁會預料現任具有優勢。

賄選傳聞不斷 1票喊到1萬

歷屆農漁會改選都很競爭，賄選傳聞不斷，這次也不例外，傳出有些地區一票喊到五千元甚至一萬元，桃園地檢署已成立「查察賄選及暴力執行小組」，專責處理農漁會妨害選舉案件，並設置「0800-024-099」二十四小時檢舉專線，受理妨害選舉案件告訴、告發、自首等事項。

檢方表示，目前接獲賄選、暴力等情資約二十件，除積極查證，也規劃多波掃黑行動，避免暴力介入選舉。

農會每四年改選一次，總幹事由理事會遴聘，十九日先進行各農會會員改選，然後召開會員大會選出理事、監事與市農會代表，之後再召開理事會選出理事長、常務監事並遴聘總幹事，通常理事長與總幹事是同一陣線人馬，因此哪個派系掌握理事會多數就能實質掌控農會。

八德農會理事 19搶9人最多

各區農會的理事應選九席，八德區多達十九人登記參選，人數最多，其次為大溪區，有十七人投入選戰，新屋區也有十六人登記，龍潭與平鎮皆有十五人，桃園與大園區有十四人，楊梅與觀音十二人，復興、蘆竹十一人，龜山區只有十人。

總幹事候聘 20人登記

在總幹事候聘登記部分，全市共有二十人登記候聘，並沒有候選人重複登記情形，新屋區有五人登記、人數最多，桃園、龍潭、平鎮、大園各有二人，而八德、蘆竹、大溪、觀音、楊梅、龜山、復興等七區雖然各只有一人登記，但也不代表就能獲聘，若被理事會否決，將公告辦理新候聘的人選登記。

監事應選三席，八德、大溪、新屋、大園共有七人登記，其次為平鎮、龜山各有六人登記，楊梅、龍潭、觀音有五人登記，桃園、蘆竹與復興各有四人登記。

基層農會改選後同時選出市農會代表，市農會將在三月二十一日召開會員大會選出二十一席理事、七席監事，理、監事參選登記預計二月二十日起至二月二十四日止，至於市農會總幹事候聘部分，只有一人登記。

兩個漁會將在三月十八日改選，理、監事參選登記預計至本週五為止，總幹事已完成候聘登記，桃園與中壢兩個漁會各只有一人登記，桃園區漁會為現任總幹事陳義成，中壢區現任總幹事黃秀燕並未登記，她交棒給弟弟、漁會秘書黃德汶登記候聘。