〈北部〉白沙屯媽祖婆 26日北港進香

2017-02-11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆將於二十六日（農曆二月一日）凌晨兩點半出發前往雲林縣北港朝天宮進香。義工組織白沙屯媽祖婆網站在進香前夕也公布相關事項請香丁腳注意。

白沙屯媽祖婆網站指出，香丁腳尤其是首度參與者務必注意相關事項，例如鞋子稍大半號至一號、從地面到腳底間之隔熱效果要良好，且鞋面散熱效果要佳、加一層鞋墊較優。

穿著襪子以五指襪為佳、可以減少指頭間相互磨擦，導致起水泡；腳跟與腳底要貼大面積的撒隆巴斯、每根腳趾頭纏繞一圈小塊撒隆巴斯 ，每日更換一次，但是注意不要貼辣椒膏。

網站也提供「不燒襠特效藥」供信眾參考。天氣炎熱時可選擇穿女性褲襪，但是只使用大腿以上部份、大腿以下剪斷不用。或是穿上超薄貼身平口褲。

業者贈三萬片貼布

另外，台南市三帆製藥遠從台南北上致贈三萬片酸痛貼布與藥膏供參加進香的香丁腳使用。三帆製藥公司老闆指出，以往沒有參加過白沙屯媽祖進香，今年將首度體驗，不過白沙屯媽祖婆進香的「急行軍」以及信眾以徒步陪伴媽祖婆的虔誠，不但遠近馳名且感動人心，所以希望能盡一份心力。