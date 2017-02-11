〈中部〉西湖傳毒死貓狗事件 引民憤

2017-02-11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「此空地有貓、狗被毒死」！苗栗縣西湖鄉民反映，在湖東村重劃區內本週發生貓、狗被毒死的事件，其中四隻狗一隻貓不幸遇害，引起民眾憤怒，四處傳遞訊息，提醒大家注意。

苗栗縣政府動物防疫所指出，若是蓄意毒死貓、狗等動物，已經觸犯動物保護法，將會派員前往事發地點訪查，了解事情發生詳細狀況，並且會在當地設置標語提醒注意。

有民眾指出，接獲其他鄉民通知，已有兩隻一般家庭飼養的家犬受害，而且有鄉民訪查，發現原來住家附近成群的流浪貓群數量銳減，從原來的超過二十隻，到目前只看到十隻，擔心有更多流浪動物慘遭毒手，若再不見蹤影，恐怕凶多吉少。

原本有鄉民認為是否出現狗和貓誤食老鼠藥等導致不幸，但是有鄉民直指，貓比較不會誤食，質疑事發原因應該不單純。

苗栗縣政府動物防疫所表示，從動物習性觀察，貓的確不像狗容易不小心把滅鼠藥等藥物吃下肚子，但是仍須等待進一步追查才能釐清原因。