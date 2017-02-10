〈北部〉庇護工場無毒蔬菜 桃市長認養1年期
2017-02-10
〔記者周敏鴻／龍潭報導〕位於龍潭區的「桃園市美好庇護工場」，設置三間網室、一處農地，提供十二名身心障礙者「蔬菜植耕產銷」的就業機會。市長鄭文燦昨為庇護工場揭牌，他認養一年期、一萬兩千元的無毒蔬菜，用行動支持美好庇護工場「一菜益生‧翻轉此生」理念。
市府勞動局輔導財團法人美好社會福利基金會籌設「美好庇護工場」，兩位就業輔導員指導十二名身心障礙者，在一百五十坪農地上播種、澆水、施肥、收割，細心栽植小白菜、青江菜、紅鳳菜、Ａ菜等無毒蔬菜。
無毒蔬菜通過中興大學農產品農藥殘留檢測中心的三百一十種殘留農藥分析檢驗後才會販售，庇護工場推出「一菜益生‧翻轉此生」活動，一季三千元、一年一萬兩千元的無毒蔬菜認養計畫，盼身心障礙者種植的無毒蔬菜都能完售。
鄭文燦說，一年有五十次、每次三台斤的無毒蔬菜配送，經濟實惠，希望各界人士多多認養，幫助身心障礙人士就業，也讓自己吃得健康，詳情請電洽471-8695。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
桃園行動支付路邊停車費 前半年七五折
3合作業者祭優惠「行動支付」蔚為風潮，市府與「歐付寶allPay電子支付」、「Pi行動錢包」及「橘子支GAMA PAY」等三家行動支付廠商合…
網友回應
熱門新聞
- 一顆草莓要價快700 超市禮盒登上英媒版面…
- 業者未通報客人持毒 將被開罰、勒令停業
- 俄空襲IS誤炸土耳其部隊 蒲亭忙致哀
- 提勒森：對台六項保證 美兩岸政策基石
- 塞森斯任司法部長 美參院通過
- 歹子砍人斷掌 被8警押出院
- 與中油拆夥 台電自建LNG接收站
- 台啤主帥換人 3連戰力保前2
- U Car電動車 下月上路
- 「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
- Cosplay竟有甲、乙級證照？ 原來是「假的」！
- 《國際現場》ZARA關閉中國首家旗艦店
- 吳亞馨才掰姊弟戀 爆秘戀李聖傑
- 天下運動賭網來頭大 多次被抄
- 男友愛的視角 展現不一樣的士林
- 史上最貴 iPhone 8售價恐逾3.1萬元
- 《中英對照讀新聞》Woman Shares Thanksgiving With Teen She Accidentally Invited－女子與無意中邀請的青少年共度感恩節
- 簡鴻文︰6月股東會 個人不戀棧
- 蔡琴第2段婚姻幻滅 主動求離
- 瑞士錶壇元老登台 張榕容想送老公當禮物
- 台日對抗賽》高志綱再抗日 心情不錯喔！
- 小小說 星座迷的本週運勢
- 獅開口 阿福恐難遂經典願
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tillerson reaffirms US’ commitment to Taiwan
- 《謠言終結站》甜玉米、紫地瓜全是基改的﹖ 衛福部： 錯誤訊息別相信
- 包餡湯圓 吃1顆要走21分鐘
- 《我愛LOGO LOGO愛我》2
- 私主張 沙漏情緒管理術
- 《小珠寶，更美好》2
- 威力彩頭獎連27摃
- U Car大家談
- 自由廣場》莫為大學犧牲高中
- 醫院保全是賊 盜護理師百萬首飾
- 《我愛LOGO LOGO愛我》1
- 日櫻花預報 福岡最早開
- 邪神鬆口談分手 悶談「我愛泰勒絲」變笑柄
- 《小珠寶，更美好》5
- 朵朵小語 你的成長
- 《It Bag 鎖向無敵 》1
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊熱開了 輝勝背靠背
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉庇護工場無毒蔬菜 桃市長認養1年期
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分