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屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
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〈北部〉庇護工場無毒蔬菜 桃市長認養1年期

2017-02-10

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕位於龍潭區的「桃園市美好庇護工場」，設置三間網室、一處農地，提供十二名身心障礙者「蔬菜植耕產銷」的就業機會。市長鄭文燦昨為庇護工場揭牌，他認養一年期、一萬兩千元的無毒蔬菜，用行動支持美好庇護工場「一菜益生‧翻轉此生」理念。

市府勞動局輔導財團法人美好社會福利基金會籌設「美好庇護工場」，兩位就業輔導員指導十二名身心障礙者，在一百五十坪農地上播種、澆水、施肥、收割，細心栽植小白菜、青江菜、紅鳳菜、Ａ菜等無毒蔬菜。

無毒蔬菜通過中興大學農產品農藥殘留檢測中心的三百一十種殘留農藥分析檢驗後才會販售，庇護工場推出「一菜益生‧翻轉此生」活動，一季三千元、一年一萬兩千元的無毒蔬菜認養計畫，盼身心障礙者種植的無毒蔬菜都能完售。

鄭文燦說，一年有五十次、每次三台斤的無毒蔬菜配送，經濟實惠，希望各界人士多多認養，幫助身心障礙人士就業，也讓自己吃得健康，詳情請電洽471-8695。

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  • 身心障礙者在美好庇護工場的網室菜園中細心種菜。（記者周敏鴻攝）

    身心障礙者在美好庇護工場的網室菜園中細心種菜。（記者周敏鴻攝）

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