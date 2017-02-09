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〈台北都會〉三峽河濱自行車道 可直通老街囉

2017-02-09

〔記者張安蕎／新北報導〕到新北市三峽老街遊玩的方式又多了一項新選擇！新北市高灘處將三峽河左岸自行車道延伸至三峽老街，串聯三角湧大橋、三峽拱橋等沿線景點，提供市民體驗三峽在地傳統文化與自然環境的新路線。

三峽河左岸自行車道自三角湧大橋騎至三峽拱橋，全長約二公里，設有四座自行車牽引道及兩座自行車道鋼構跨橋，除可欣賞河岸風光，沿線牆面亦彩繪有三峽藍染、古厝、老街等圖像，訴說老三峽人的共同記憶。

自三峽拱橋順接至三峽老街圓形廣場，全長約三百七十公尺，同時設有牽引道，讓民眾騎鐵馬之餘，也能順道逛逛三峽老街。

高灘地工程管理處工程施工科長陳正琦表示，配合經濟部水利署第十河川局「三峽河秀川及礁溪段護岸復建工程」所設之低灘護岸，施以簡易改善後，三峽河濱自行車道如今已可直達老街，更達到親水、親景、親自然的低碳生活形態，歡迎民眾多加使用。

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