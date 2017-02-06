〈台北都會〉三芝櫻木花道僅開一成 賞花再等等
2017-02-06
〔記者李雅雯／新北報導〕三芝區山區賞櫻路線「櫻木花道」栽種多株櫻花樹，冬末春初遊客頻頻問「櫻花開了沒」，目前整體花況約開了一成，若欲前往賞花，還可再等等。
三芝區大湖路、青山路沿線在北縣時期種下許多櫻花樹，包括山櫻花、八重櫻、吉野櫻，尤其以山櫻花為大宗，因為盛開花景的紅色系景觀，故而當地民眾給了該路段「櫻木花道」的逗趣稱呼，當櫻花盛開時，粉色花景映襯青山背景，景觀美不勝收，是許多攝影者的取景處。青山路段的山櫻花多在一月下旬、二月上旬時候綻放，往往是「櫻木花道」上最早開花的區段，近來可見數株櫻花樹開花探頭見客。
當地居民說，目前花況僅開約一成，就過往經驗，接下來若天氣偏暖，再多點耐心等上兩週，屆時應可開到五成，會是較好的賞花時間點。
昨天適逢例假日，一早就有許多民眾前往健行，從台北市開車到訪的陳姓民眾說，事前沒有特別查花況，本來就是碰碰運氣，「櫻木花道」沒有盛開花景的時候也另有一番美感，相當適合假日踏青。
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