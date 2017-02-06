〈北部〉捷運綠線機電、土木擬拆標 挨批走回頭路

2017-02-06

〔記者謝武雄、邱奕統／桃園報導〕總工程費高達七二三億元的桃園市綠線捷運，市府正在研議將機電、土木分開招標的可行性，土木標案因為涉及技術層面並不相同，也可能再細分成四到五個標案；對此，市議會國民黨團書記長徐玉樹質疑，綠線捷運原本採取統包，就是避免重蹈桃園機場捷運拆標的教訓，如今市府有意走回頭路，希望召開公聽會讓各界了解拆標的理由。

市府︰拆標選最合適廠商

兼任市府捷運工程處長的交通局副局長張新福解釋，若採統包施工，介面整合工作完全交給得標廠商處理，捷運工程主要經費是花在土木工程上，如果採統包方式，統包商必須搭配土木、機電團隊，很可能將優良的機電團隊排除在外，拆標的話，機電標就能選出最合適的廠商。

技術考量 土木擬細拆5標

至於土木標案細拆成四到五個標，張新福說，這也是考量技術層面問題，例如高架、地下的施工方式，介面、技術完全不同，單一廠商不可能什麼都擅長，分標後可透過管理機制，掌控工程進度。

徐玉樹質疑說，桃園機場捷運六度通車跳票，主因是得標的丸紅公司沒有機電整合能力，機電標、土木標拆標也是關鍵，交通部向丸紅求償八十億元，反被丸紅以土木標延後為由求償一二○億元，這都是拆標後衍生的亂象。

另外，市長鄭文燦昨天到多間宮廟參香時表示，捷運綠線預定在今年發包動工，G01站位於八德重劃區，未來規劃將捷運綠線延伸至中壢，讓桃園捷運形成環狀路網，讓桃園的交通更方便；他並說，桃園鐵路地下化可行性報告已獲國發會審查通過，八德永豐站周邊也會進行都市計畫開發，鐵路地下化後，桃園到平鎮之間原有的鐵道路廊將規劃為全長約二十公里的綠色廊道，讓沿線交通獲得大幅改善。