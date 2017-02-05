〈北部〉林錦昌「歡樂雞車」 湖口老街報喜

2017-02-05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣民林錦昌，每個週末騎著載有四隻母雞的改造三輪車，穿梭在湖口老街，邊騎邊講吉祥話娛樂群眾，逗趣模樣吸引民眾圍觀，爭相合影留念。

一身西裝筆挺的林錦昌，騎著插有「金雞報喜」旗幟的三輪車，車頭懸掛一籃雞蛋，橫桿站著兩隻名叫「大紅冠」與「白饅頭」的母雞，帽頂立了一隻名叫「兩斤兩兩」的母雞，後籃還裝著一隻母雞「露露」，每隻雞都有故事。

現年六十歲的林錦昌說，去年清明節前，他在任職的工廠停車場撿到「露露」，懷疑是民眾載送前往屠宰場時不慎掉落，因訪查無人認領，帶回飼養後買了一隻公雞陪牠，後來生了一百多顆蛋。

林錦昌說，因公雞啼叫聲被嫌吵，今年初用公雞貼錢換了兩隻母雞「大紅冠」與「白饅頭」，雞場老闆同時賣給他體重兩斤兩兩、已不太能下蛋的老母雞；沒想到這隻「兩斤兩兩」竟有十個爪子，有別於一般雞只有八個。

「摸一下歡樂雞，歡樂一整年；摸三下歡樂雞，歡樂連三年；多摸幾下歡樂雞，天天都歡樂！」林錦昌說，適逢雞年，買輛三輪車自行改造，在湖口老街訓練母雞，希望以報喜雞、歡樂雞，帶給大家歡笑。一開始，很多人都說他瘋了，但他不以為意，歡迎免費拍照，促進老街觀光。

民眾好奇詢問母雞怎麼不會跑掉？林錦昌開玩笑說，因為他「警告」母雞，萬一掉下來，會被人撿走煮燒酒雞。除了母雞，三輪車上掛著竹籃代表竹報平安，載有一盆茶花象徵花開富貴。