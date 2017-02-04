〈中部〉十大神農蔡宜修 種高麗菜年獲利500萬

2017-02-04

〔記者陳冠備／溪州報導〕彰化縣政府昨在溪州公園頒獎表揚一○七位表現傑出優秀的農民，而以友善土地理念種植高麗菜的青農蔡宜修，在竹塘鄉種植高麗菜已有四年多，透過計畫產銷與異業結盟，在平地種植高麗菜創造五百萬元的年獲利，前年即獲選彰化縣傑出農民，後來更上一層，獲選二○一七年十大神農。

三十五歲的蔡宜修表示，五年多前曾經跑到高山種植高麗菜，以為能就此致富，殊不知一場颱風而血本無歸，也從中體認到種植高山蔬菜，必須砍伐樹林整出空地，基於友善土地的理念，他回到彰化平原，三年前開始接受竹塘農會和台中農改場輔導，嘗試在平地種植耐熱的高麗菜。

蔡宜修說，回到平地種植高麗菜是很大的挑戰，因此夏天時選擇台中二號種植，秋天時則栽種初秋種，可是全球暖化，夏季更熱更長，雖然台中二號已經是很耐熱品種，還是得不斷與農友切磋技術，才能提高產量。在不斷精進種植技巧的過程，蔡宜修領悟到務農的專業就在於「把一件複雜的事情變簡單，且不斷重複。」

而打造快樂蛋雞場的張建豐，以及把金桔盆栽藝術化的蕭永仁，還有全台首創樹玫瑰的陳俊吉等人獲選全國模範農民。

縣長魏明谷肯定受獎者付出與努力，魏明谷期盼藉著傳承傑出成就經驗與技術，讓地方的農業能夠永續發展與經營，把彰化縣的農業技巧推廣到各地發光發熱。