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〈北部〉生活在3坪房裡 母養3精障兒女

2017-01-25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕農曆新年將至，苗栗縣苑裡鎮一戶人家的生活卻讓人鼻酸！這一家人住在三合院，男主人因精神障礙長期住院治療，他的三個十二、十一、十歲的兒女，也領有身心障礙手冊，只有四十五歲女主人正常，但女主人擔心孩子亂碰物品，將三合院房門都上鎖，僅留一間三坪大的房間，供一家四口吃喝拉撒睡，狀況堪憂。

苗栗縣義工組織白沙屯媽祖婆網站訪視弱勢家庭，站長駱調彬與當地里長前往探訪，兩人一進門，小孩子因沒看過陌生人造訪而大哭，讓駱錯愕不已。

駱調彬說，女主人告訴他，丈夫因有精神障礙長期住院治療，三個孩子除了患有輕度的精神障礙，最小的兒子還有心臟瓣膜問題，為了照顧三個孩子，也無法外出工作。女主人擔心小孩子亂碰東西，生活上用不到的器具都鎖在其他房間裡，只剩下三坪大的小房間供一家四口活動。

駱調彬說，房間裡頭衣物幾乎堆成了小山，地板潮濕，氣味難聞，他聽了眼眶不禁紅了起來。不過女主人說，「是小孩子不想走出房門，所以只能這麼辦。」

苗縣政府社會處表示，女主人對待小孩方式可能涉及兒童保護問題，將派員了解狀況。

苑裡鎮公所社會課說，除男主人和三個小孩，連目前在安置在外縣市療養機構的男主人母親也領有身心障礙手冊，全家每個月領有三萬多元的社會福利補助，生活應該無虞。

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  • 桐花公園客家大院將打造為「貓貍影城桐花樂園」，帶動觀光。（記者彭健禮攝）

    桐花公園客家大院將打造為「貓貍影城桐花樂園」，帶動觀光。（記者彭健禮攝）

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