〈南部〉藝文走春 今年活動超多元
〔記者劉婉君／台南報導〕春節走春何處去？文化古都台南有豐富的藝文活動，包括今年復辦的東門城迎春禮民俗活動，還有首度加入的噍吧哖事件紀念園區，大年初一晚上還可到南瀛天文館一起賞星趣。
春節期間南市各藝文景點休館時間，除夕休館的有文創Plus─台南創意中心、藍晒圖文創園區、蕭壠文化園區、總爺藝文中心、南瀛天文館；除夕、初一休館的包括台南文化中心、新營文化中心、歸仁文化中心、噍吧哖事件紀念園區；鄭成功文物館除夕至初二休館；南市總圖及各區圖書館春節期間均休館。台南水道淨水池區內部的蝙蝠生態區採預約制，除夕當天不開放預約。
新營文化中心從廿六日到二月一日，辦理「雞不可失」活動，可將春聯DM摺成紙飛機參加抽獎，大年初四還有紙飛機大賽。
藍晒圖文創園區、蕭壠文化園區、總爺藝文中心自廿八日起至二月一日都有活動，台南文化中心廿九日至二月一日邀請四個表演團隊演出，噍吧哖事件紀念園區於廿九日至二月一日推出「玩市集迎新年」活動，有手作市集、全區解謎小遊戲。
吳晉淮音樂紀念館將於廿九日大年初二舉辦新春音樂會，邀請伊甸樂園在吳晉淮的故居大埕中，演出一首首知名的吳晉淮老歌與流行樂曲，配合月津港燈節，鹽水區永成戲院也有一系列迎春活動，初一至初三下午有樂團演奏，另外還有一連串優質電影放映。
南瀛天文館初一至初五期間消費闖關、尋找金雞蛋，初一晚上有望遠鏡觀測活動；另清代台灣官方迎春禮，於二月四日重現東門城，文化局與土城正統鹿耳門聖母廟合作，遵循古禮舉辦迎春、鞭春牛等禮儀。
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