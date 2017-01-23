| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團持續至明天 18縣市陸上強風特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉藝文走春 今年活動超多元

2017-01-23

〔記者劉婉君／台南報導〕春節走春何處去？文化古都台南有豐富的藝文活動，包括今年復辦的東門城迎春禮民俗活動，還有首度加入的噍吧哖事件紀念園區，大年初一晚上還可到南瀛天文館一起賞星趣。

春節期間南市各藝文景點休館時間，除夕休館的有文創Plus─台南創意中心、藍晒圖文創園區、蕭壠文化園區、總爺藝文中心、南瀛天文館；除夕、初一休館的包括台南文化中心、新營文化中心、歸仁文化中心、噍吧哖事件紀念園區；鄭成功文物館除夕至初二休館；南市總圖及各區圖書館春節期間均休館。台南水道淨水池區內部的蝙蝠生態區採預約制，除夕當天不開放預約。

新營文化中心從廿六日到二月一日，辦理「雞不可失」活動，可將春聯DM摺成紙飛機參加抽獎，大年初四還有紙飛機大賽。

藍晒圖文創園區、蕭壠文化園區、總爺藝文中心自廿八日起至二月一日都有活動，台南文化中心廿九日至二月一日邀請四個表演團隊演出，噍吧哖事件紀念園區於廿九日至二月一日推出「玩市集迎新年」活動，有手作市集、全區解謎小遊戲。

吳晉淮音樂紀念館將於廿九日大年初二舉辦新春音樂會，邀請伊甸樂園在吳晉淮的故居大埕中，演出一首首知名的吳晉淮老歌與流行樂曲，配合月津港燈節，鹽水區永成戲院也有一系列迎春活動，初一至初三下午有樂團演奏，另外還有一連串優質電影放映。

南瀛天文館初一至初五期間消費闖關、尋找金雞蛋，初一晚上有望遠鏡觀測活動；另清代台灣官方迎春禮，於二月四日重現東門城，文化局與土城正統鹿耳門聖母廟合作，遵循古禮舉辦迎春、鞭春牛等禮儀。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
年初一前限時供水？水公司：已回復正常

東港、新園末端復水慢 公告引民怨牡丹水庫供水管線破損，自來水公司這幾天水無預警降低水壓，還公告管線末端的東港、新園部份地區將分時段供水至大年初一，鄉民錯愕，經民代詢問後，水公司已承諾春節期間不會停水。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：〈南部〉藝文走春 今年活動超多元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.