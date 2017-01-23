〈台北都會〉陳重光之女陳玉梅 乳癌病逝享年50歲
〔記者鍾泓良、何世昌、張議晨／台北報導〕前台北市議員、僑務委員會政務副委員長陳玉梅昨天於聯合醫院仁愛院區因乳癌病逝，享年五十歲，家屬昨於龍巖民權會館設置靈堂開放弔唁。多位藍營要角到場致意，多數人只知她免疫系統失調，對其驟逝均感不捨與訝異。
台北市議員李新感慨說，兩人在議會是相識多年好友，陳罹患乳癌後，直到弟弟陳炳甫接棒議員，才有時間專心治療，「很遺憾，還是沒有熬過來。」
李新說，在議會大家都稱陳玉梅「阿姑」（小姑獨處之意），有多次他曾說陳這麼優秀，不能老是單身，她總是回覆：「我跟選民、跟工作結婚了。」
台北市副市長鄧家基表示，「玉梅一直很低調，以往只知道她生病，但沒想到狀況這麼不好，今天得知消息時也深感意外。」
民進黨市議員許淑華受訪表示，陳玉梅去年七月時身體狀況就不太穩定，一開始是乳癌延誤治療，癌細胞蔓延到腦部才會這麼突然離世。
前台北市長郝龍斌昨由前副市長李永萍、前北市教育局長林奕華（現任新北市教育局長）陪同抵達靈堂。郝表示，陳玉梅不僅是台北市議會問政最好的議員之一，也是最認真的僑委會副委員長，尤其陳玉梅深耕日本，與日本政要關係極佳，在台灣政界，就屬她與日本關係最好，她病逝「是國民黨損失，也是國家損失」。
台北市議長吳碧珠表示，陳玉梅是一個非常難得的民意代表，為地方發展從來不缺席，在質詢上也是一個言之有物的悍將議員，後來到僑委會任職也非常稱職。
同屬台北市「陳家班」的北市副議長陳錦祥說，自己跟陳玉梅共事十六年以上，她為台北市爭取許多市政建設；同樣曾在中山、大同區服務的前議員、觀傳局長簡余晏在臉書表示，「我從政之後很多地方的經營及脈絡都以她為榜樣前進。」
陳玉梅胞弟、台北市議員陳炳甫透過辦公室表示，「我們親愛的玉梅，已於今早前往西方極樂淨土了！她會在上天保佑大家平安健康！」之後在靈堂設置完成後會再對外報告。
陳玉梅一九六六年出生於台中市，父親為已故台灣養樂多公司前董事長、中華職棒前會長陳重光。陳玉梅一九九四至二○一三年間擔任五屆台北市議員，為中山、大同區票王，更在二○○七年拿下北市第一高票。
陳玉梅與國民黨前立委周守訓二○一一年同時爭取出線北市第二選區立委選舉，但後來她選擇以大局為重禮讓周，最後隔年由民進黨立委姚文智拿下選舉。二○一三年她辭去北市議員，轉任中央僑委會副委員長，一路相挺馬英九，後來也進入黨中央任職文傳會主委。前總統府發言人羅智強說，二○○八年總統選舉，每次競選行程，陳玉梅都負責幫馬英九暖場，並安排合影等事宜。
二○一六年立委選舉，藍營原有意徵召陳玉梅出戰大同、士林區，但當時她接受本報訪問時，以身體不適為由拒絕參選；雖然後來她仍名列全國不分區立委名單，但未選上。
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標題：〈台北都會〉陳重光之女陳玉梅 乳癌病逝享年50歲
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