〈台北都會〉上街勸募 柯文哲：沒有較勁意思
2017-01-22
〔記者郭逸／台北報導〕志在參選二○一八年台北市長的民進黨立法委員姚文智，近來頻頻與北市議員踩街、發紅包。柯文哲昨表示，參選是每個人的權利，最後留給選民決定；不過，柯昨同樣出席北市議員洪健益主辦的勸募活動，看似與姚隔空較勁，但柯強調自己只要議員有活動，他就會當義工，沒有較勁的意思。
媒體昨也問及，內政部有意開鍘民國八十四年前的頂樓加蓋和雨遮，不自行拆除就開罰。柯文哲昨直言，台灣還不是很守法的國家，違建應該罰款，現在卻用課稅處理；他提到「違建要處罰而非課稅的觀念應慢慢導正。」
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