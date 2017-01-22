〈北部〉苑裡火炎山隧道前櫻花 存活率僅1成5
2017-01-22
前年底補植242棵 剩36棵存活
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕誇張的數據，地方公所以後栽種植栽推動綠美化時應該省思！苗栗縣苑裡鎮公所之前被批評在鎮內栽種的櫻花存活率低，其中，廠商於前年底在火炎山隧道口前空地補植的櫻花，兩百四十二棵櫻花如今只剩下三十六棵存活，存活率僅約一成五，讓人傻眼。
苑裡鎮公所表示，會與栽種的廠商嚴肅討論，探討為何櫻花在火炎山隧道口前存活率這麼低，究竟是受到溫度或是風向影響，還是火炎山旁空地的土質不適合栽種櫻花。
鎮公所初步推估，可能是火炎山地形特殊，若栽種樹木或植栽需要適合的品種，公所將考慮搬運適合植栽生長、較肥沃的土壤提供當地櫻花生長用，希望能改變現有的「悲慘」狀況。
至於是否改換地點栽種？苑裡鎮公所表示，當初選擇該處是考量位於隧道口前，且是苑裡鎮與三義鄉交界處，栽種櫻花相當美觀，也代表歡迎遊客蒞臨苑裡的意涵，應該不會再移地種植。
一昧追流行種櫻花 民眾籲檢討
「經過看到栽種的山櫻花空了一大片，真的很慘烈！」經常行經火炎山隧道的用路人表示，望眼看去竟然發現沒剩下幾棵櫻花，當下真的相當傻眼，認為公所應該檢討種櫻花的政策，不該一昧追求時下流行。
苑裡鎮公所坦承曾多次接獲民眾反映鎮內櫻花存活率不佳的問題。不過，鎮公所強調，並非鎮內栽種的櫻花都不理想，公所本意也是為了讓苑裡鎮更有觀光看頭，公所會進行檢討。
有園藝專家指出，山櫻花顧名思義適合在山區種植，若選擇平地則需注意排水狀況，種植時最好選擇在冬天，冬至後至農曆春節前後較佳。
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