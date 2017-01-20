| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉淡海輕軌 春安檢查7項違規

2017-01-20

〔記者李雅雯／新北報導〕一再發生公安意外的淡海輕軌工程，勞動部人員昨天前往進行聯合春安檢查，竟發現七項違規，違規內容以現場未依規定提供工作人員防墜落、防倒塌、防崩塌等防止設施為主，除了處以罰鍰外，現場兩區塊局部停工。

淡海輕軌工程工區經過勘查，共計有七項違規，違規事實包括「事業單位未確實巡視，提供工作人員必要的安全設備、協助或教育訓練」、「勞工未確實戴上安全帽」、「施工平台開口未設護欄」、「護欄高度不足、欄柱強度不足」、「上下設備施工架未符合圖說」、「上下設備施工架未設斜撐」、「通道上使用臨時配線未妥為防護」等。

捷運局副局長李政安表示，捷運局和勞動部秉持相同嚴正態度看待工地安全，相關缺失立即要求施工廠商改善，將由駐地工務所增加稽查頻率，落實工安檢查，確保零災害。

廣告
  • 勞動部人員昨天到淡海輕軌工區做聯合春安檢查，共計7項缺失。（記者李雅雯攝）

    勞動部人員昨天到淡海輕軌工區做聯合春安檢查，共計7項缺失。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 春安 淡海輕軌
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
返鄉塞車 小年夜下午「最有感」

春節前台北異鄉遊子將返鄉，台北市交通局表示，一月廿六日小年夜下午三點起，為旅客返鄉的高峰期，台北轉運站周邊的忠孝西路、中山北路、承德路、市民…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：〈台北都會〉淡海輕軌 春安檢查7項違規


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.