〈台北都會〉淡海輕軌 春安檢查7項違規

2017-01-20

〔記者李雅雯／新北報導〕一再發生公安意外的淡海輕軌工程，勞動部人員昨天前往進行聯合春安檢查，竟發現七項違規，違規內容以現場未依規定提供工作人員防墜落、防倒塌、防崩塌等防止設施為主，除了處以罰鍰外，現場兩區塊局部停工。

淡海輕軌工程工區經過勘查，共計有七項違規，違規事實包括「事業單位未確實巡視，提供工作人員必要的安全設備、協助或教育訓練」、「勞工未確實戴上安全帽」、「施工平台開口未設護欄」、「護欄高度不足、欄柱強度不足」、「上下設備施工架未符合圖說」、「上下設備施工架未設斜撐」、「通道上使用臨時配線未妥為防護」等。

捷運局副局長李政安表示，捷運局和勞動部秉持相同嚴正態度看待工地安全，相關缺失立即要求施工廠商改善，將由駐地工務所增加稽查頻率，落實工安檢查，確保零災害。