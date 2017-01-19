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〈南部〉新埤代表會主席改選 張時田當選

2017-01-19

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣新埤鄉代表會上周五罷免主席曾金寶後，昨天召開臨時會改選新主席，十一名代表中有九名出席，由連任十二屆服務近五十年的代表張時田，以九票全數通過當選主席。

七十七歲的張時田，二十八歲就選上鄉代表，一路連任至今，並在第十六、十七、十八屆連任獲選鄉代主席，這次補選再度回鍋。

上週九位鄉代以「代表會休會期間，對鄉公所送來的墊付款案，主席獨斷專行，侵害代表權責」為由，連署罷免無黨籍前主席曾金寶，昨天代表會召開臨時會，曾金寶與代表蘇德旺未出席，選舉過程僅花了十分鐘，無黨籍張時田正式成為新埤鄉第二十屆鄉代主席，並與代理主席潘榮宗進行交接儀式。

張時田處事圓融，是地方藍綠派系間溝通橋梁。他說，新埤有明顯的派系問題，希望能緩和地方派系、公所及代表會間的對立氛圍。

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  • 屏東縣新埤鄉代表會昨天召開臨時會，投票選出新任主席。（記者邱芷柔攝）

    屏東縣新埤鄉代表會昨天召開臨時會，投票選出新任主席。（記者邱芷柔攝）

  • 屏東縣新埤鄉代表會昨天召開臨時會，投票選出新任主席，選舉結果由今年77歲已連任12屆、服務近50年的代表張時田（右），獲9票全數通過當選主席。（記者邱芷柔攝）

    屏東縣新埤鄉代表會昨天召開臨時會，投票選出新任主席，選舉結果由今年77歲已連任12屆、服務近50年的代表張時田（右），獲9票全數通過當選主席。（記者邱芷柔攝）

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