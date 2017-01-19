〈北部〉經歷罷免風波／花蔬理事主席 李順德五連霸

2017-01-19

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣蔬菜運銷合作社昨舉行第廿九屆社員代表成立大會，同時舉行新任理監事選舉，去年突遭部分理事發動罷免的理事主席李順德，在新選出的理事推舉下，仍順利連任，李順德說，未來三年工作重點為改建果菜市場、加強農藥篩檢及穩定蔬菜價格，造福社員收入。

五十七歲的李順德在果菜市場打滾廿幾年，從民國九十四年開始擔任理事主席至今已連任四屆，因為去年的罷免風波，讓這次的五連霸之路產生一些波瀾，不過昨仍以最高票當選理事，同時被八名理事推舉為下屆主席。他說，過去大病一場讓他感受到蔬菜農藥殘留問題，因此在四年多前成立檢驗室，大力推動農藥殘留快篩，展開「顧人怨」的改革任務，在執行過程中遭受抹黑、攻擊和恐嚇。

「自己是鬼門關前走過的人」，李順德說，生病痊癒後讓他看開人生，也堅信農藥零檢出才是未來合作社、農民的出路，為著消費者的健康和信心，未來三年，他將繼續擴充農藥檢驗室的人力與設備，讓檢驗員不受外界壓力，依照專業繼續幫農民、消費者把關；果菜市場去年在縣府、中央支持下爭取到新建經費，希望能順利完成新建工作。

去年九月，六名理事突然開臨時理事會罷免李順德，因程序不合法遭縣府社會處糾正，支持主席的社員代表們，認為提出罷免的理事是因農藥檢測未過而心生怨恨，代表們也對三名理事提出罷免，但理事們強調是監督社務，也主張罷免不合程序，雙方你來我往的展開法律攻防戰，但隨著十二月底新的代表選出，加上社會處、縣議員王燕美等人召開專案調查而落幕，五十八名新選出的代表有三分之二以上是連任。

昨天選出新任理事李順德、謝正興、林福龍、黃金木、陳德生、劉志賢、賴慶龍、李清波及江建，監事三名為林金發、江晁輝及趙榮春（按票數高低），會後立即召開新任理監事會，推舉李順德為理事主席。