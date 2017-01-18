〈南部〉台南市府小內閣異動 都發局長接副秘書長

2017-01-18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕副市長顏純左將於一月廿三日離職，全力投入下一屆市長選舉，其職缺接任人選，市長賴清德仍保持低調，「口袋名單」未曝光，不過，副秘書長林燕山提早屆齡退休，將由都發局長吳欣修接遞升任，市府小內閣在農曆春節前將有一波人事異動。

顏純左23日離職 接任人選未定

市長賴清德一直未鬆口副市長接補人選，但他已強調，這一屆任期剩兩年，上任以來所推動的各項重大市政建設，「勝負關鍵就在這時候」，市府團隊必須再接再厲。至於副市長人選，將會在顏副市長離職後再宣布。

原被外界「點名」的民政局長陳宗彥，擁有豐富行政歷練，又是一路輔佐賴進入市府團隊，但他屬賴系班底色彩濃厚，恐遭人「捕風捉影」的忌諱，而他本人也一直強調未接獲徵詢。

由於副秘書長林燕山將於一月底提早屆齡退休，主掌維冠都更案的都發局長吳欣修將接任副秘書長一職，未來副市長人選更加令人有想像空間。

一般預料，從原工務局長吳宗榮已接任副市長、原水利局長李孟諺當秘書長，他們在路平、南鐵或治水施政上都是賴清德的得力大將，因此，未來從一級主管擢升的副市長人選，也將是賴清德力推市政建設的重要一員。