〈南部〉《觀察筆記》要嚴刑

2017-01-18

傷害友善國度的害群之狼，就該去勢！

自由行，是我國正在力推的旅遊方式，以消除中國抵制的衝擊力道。來自南韓的觀光客明顯成長，要歸功於多管齊下的宣傳奏效。

可是如今令人深深憂心。因為這頭狼假扮成綿羊，慈眉善目的似是宗教虔誠信徒，使人卸下警覺，再以摻藥飲料偽裝友善，誰知是恐怖台灣旅程的開始。

社會大眾長年努力經營的人情味、溫暖、友善的環境，就被這匹狼咬噬殆盡。如何向受害者交代之外，會阻斷觀光路，重挫自由行。損失，是難以估算的；後座力有多大、多久遠？

青春結伴好旅行，但這匹狼推翻莫落單的信條，更將南韓女生對台灣人的信任踐踏，侵犯三人。

牠，如果良心還沒被自己吃掉，就該自我了斷，斷了是非根。不然，焉知出來後不會故技重施？

台灣最美的風景是人？如今，這一道風景線朦朧、傾頹了！（資深記者黃明裕）