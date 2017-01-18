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〈南部〉提高兩成運量 春節疏運26日啟動

2017-01-18

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕今年農曆春節連假六天，高雄市區監理所將於一月廿六日啟動高屏地區春節疏運，協調國道客運業者因應一例一休，租用五十八輛遊覽車參與疏運，至少加開三七八個班次，總計近二千個班次，提高兩成運量，民眾候車不超過廿分鐘，國道「高雄—台北」路線，還推出七五至八八折不等的優惠價格。

國道客運承諾候車不超過廿分鐘

公路總局高雄市區監理所所長冬啟程表示，春節連假期間，墾丁、義大世界、佛陀紀念館都是熱門景點，行駛義大世界及佛陀紀念館的九條市區客運路線，已協調業者視人潮加開班車，不讓民眾久候。

國道疏運部分，「高雄—台北」路線，阿羅哈、國光、統聯等三家業者，六天連假除了核定的一三五一班次外，也租用遊覽車因應，將再加開至少二六五班次，增加近廿％，國道客運業者承諾，乘客等候時間以不超過廿分鐘為原則，且為了力拚高鐵，今年不僅不漲票價，還推出七五至八八折不等的優惠價格。

至於高雄航空站至墾丁的「臨918」、高鐵左營站至鵝鑾鼻的「9188」、高鐵左營站至小灣的「9189」，春節期間共將加開四十八班次。

公路總局第三區養護工程處則強調，預估一月廿八日（初一）為旅遊高峰、二月一日為收假高峰，針對鄰近風景區易壅塞路段，包括國道10號線終點接台3線、台29線佛陀紀念館、台1線與台17線水底寮路口、國道3號（南州交流道）與187乙線銜接台1線路口、台26線車城、四重溪、福安宮及往國立海洋生物博物館路段、台26線墾丁街道、台3線與台28線交會之旗山路段、台24線三地門—霧台路段等，進行交通疏導。

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  • 高雄旗美景點春節疏運路線。（記者陳文嬋翻攝）

    高雄旗美景點春節疏運路線。（記者陳文嬋翻攝）

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提高兩成運量 春節疏運26日啟動

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