〈北部〉逾6億蓋香榭大道 缺花蓮在地味挨批

2017-01-18

引用外國徒步區經驗打造

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府預計耗資六．三七億元，在花蓮市中心加蓋的自由街大排水溝上，打造「日出香榭大道行人徒步區」，但首場說明會發言民眾認為，規劃公司引用外國徒步區的經驗來打造，看起來很亮眼卻缺乏內涵，未能與花蓮在地歷史、記憶及人文連結；對此規劃公司指出，會繼續收集民眾的意見做為參考。

花蓮市自由街「日出觀光香榭大道整體景觀工程」總經費達六．三七億元，縣府委託的城拓工程顧問公司表示，計畫範圍西起林森路，東至南濱路三角公園，全長一千四百公尺，希望以自由街區延伸的生活圈，重塑花蓮舊街區整體環境，並建構花蓮門戶觀光休閒亮點，打造猶如法國巴黎香榭大道、美國波士頓自由大道、日本大通公園等街景空間，全區為徒步區。

有居民發言說，花蓮人口老化，舊城區居民們多是五十歲以上，大量的遊客進來且封街不讓車輛走動，是否有關注到高齡人口行動方便性？此外，徒步區要花三億元鋪「西洋棋盤式」花崗岩地磚，未來附近老舊住宅如需翻修，擔心易損壞。

縣議員劉曉玫表示，自由街原本是花蓮人的城市記憶「紅毛溪」，俗名溝仔尾，不久前被一紙公文加蓋起來，掩蓋了花蓮人從古至今的歷史人文發展，規劃公司畫塊很美好的大餅，用都市人的眼光做為想像願景，卻忘了最重要的「人」，設計完全沒有融入居民的生活、未將在地人的歷史記憶考慮進去，對居民來說，這樣的設計不過就是「複製、貼上」。

規劃公司：民眾意見會參考

規劃公司指出，本週五（廿日）下午兩點，在花蓮文創園區還有第二場說明會，將收集所有民眾的意見後再進行討論。