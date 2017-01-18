〈北部〉逾6億蓋香榭大道 缺花蓮在地味挨批
2017-01-18
引用外國徒步區經驗打造
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府預計耗資六．三七億元，在花蓮市中心加蓋的自由街大排水溝上，打造「日出香榭大道行人徒步區」，但首場說明會發言民眾認為，規劃公司引用外國徒步區的經驗來打造，看起來很亮眼卻缺乏內涵，未能與花蓮在地歷史、記憶及人文連結；對此規劃公司指出，會繼續收集民眾的意見做為參考。
花蓮市自由街「日出觀光香榭大道整體景觀工程」總經費達六．三七億元，縣府委託的城拓工程顧問公司表示，計畫範圍西起林森路，東至南濱路三角公園，全長一千四百公尺，希望以自由街區延伸的生活圈，重塑花蓮舊街區整體環境，並建構花蓮門戶觀光休閒亮點，打造猶如法國巴黎香榭大道、美國波士頓自由大道、日本大通公園等街景空間，全區為徒步區。
有居民發言說，花蓮人口老化，舊城區居民們多是五十歲以上，大量的遊客進來且封街不讓車輛走動，是否有關注到高齡人口行動方便性？此外，徒步區要花三億元鋪「西洋棋盤式」花崗岩地磚，未來附近老舊住宅如需翻修，擔心易損壞。
縣議員劉曉玫表示，自由街原本是花蓮人的城市記憶「紅毛溪」，俗名溝仔尾，不久前被一紙公文加蓋起來，掩蓋了花蓮人從古至今的歷史人文發展，規劃公司畫塊很美好的大餅，用都市人的眼光做為想像願景，卻忘了最重要的「人」，設計完全沒有融入居民的生活、未將在地人的歷史記憶考慮進去，對居民來說，這樣的設計不過就是「複製、貼上」。
規劃公司：民眾意見會參考
規劃公司指出，本週五（廿日）下午兩點，在花蓮文創園區還有第二場說明會，將收集所有民眾的意見後再進行討論。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南市府小內閣異動 都發局長接副秘書長
- 忠孝橋引道、台北西站拆除後…春節疏運 學者樂觀 客運怕塞
- 曾進成回饋家扶 立體彩繪紅包袋做公益
- 「全國最美」冬山火車站「瓜棚」修復 春節迎賓
- 虎尾安慶國小發好人卡 掀捐髮風
北部‧本日最多瀏覽
高麗菜價崩盤 市府協調農會收購
高麗菜價格崩盤，讓復興區菜農苦不堪言，市府農業局表示，將協調桃園果菜市場與各區農會啟動採購機制，避免菜賤傷農。復興區高山高麗菜過去因品質佳，…
網友回應
熱門新聞
- 高雄瑞豐夜市遭砸 1人頭破血流送醫
- 泰豐輪胎遷離市區 工變住部分作業未完成
- 山無氣則崩，人無氣則死
- 美國前駐聯合國大使波頓 籲川普政府 重新檢視一中
- 川普即將就任 美股開盤走低
- 郭台銘若選總統 吳敦義：會支持
- 中港澳H7N9疫情升溫 1週驟增100例
- 義大利塔加尼 當選歐洲議會議長
- 文資新法搞半套 放任怪手拆老屋
- 謠傳總統府將對陳抗開槍 刑事局追查散播來源
- 軍公教抗議年改 立委籲「提出你們的版本」
- 日政府開始討論2018年天皇生日退位方案
- 羅時豐粉絲欽點 唱感冒藥歌曲
- SBL放年假 龍頭爐主差了5天
- 國有地蓋湯屋 伊殿園負責人起訴
- 妻被爆帶男人回家過夜 明星議員：哪個男人能忍？
- 砸大錢赴美觀戰 熱血「柯」粉圓夢
- 明星賽初體驗 隊長布拉成箭靶
- 〈家庭診療室〉女友訂婚前出軌 稱想狂野一下
- 安倍旋風訪4國 盼川普勿忘亞太
- 〈聯邦美術新人獎首獎〉鍾騏兆：得獎讓我省思
- 槍擊反對年改民眾 警：謠言已主動偵辦
- 馬國畢還債達人 3年還3千萬
- 政院：漲價餐飲業 僅1家受1例1休影響
- 大陸單車共享用後亂停 市容亂糟糟
- 疑一氧化碳中毒 北市一家4人送醫
- 〈Let’s talk〉彩虹戀人 為愛而婚
- 臉書VR耳機涉抄襲 遊戲商求償20億美元
- 雞啼舞春 到國美館迎吉年
- 川普顧人怨 老婆「衣」籌莫展
- 只因陳為廷拒向國父鞠躬 藍要砍役政署822萬預算
- 【洛杉磯傳真】 王丹／真正的勇氣
- 澳網》謝淑薇次輪 對決最辣球星
- 葛仲珊揪好友廢棄倉庫尬舞
- 監控黑煙 最高可罰百萬
- 自由廣場》〈林保華專欄〉台灣需要克難精神
- 自由廣場》這事，馬英九勝蔡英文！
- 川普推特褒女 tag錯人
- 〈SIHH首日 星光助陣〉桂綸鎂愛看賽車 自虧是漢子
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT moves to cut conscription agency budget for Sun snub
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉逾6億蓋香榭大道 缺花蓮在地味挨批
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分