〈北部〉竹縣市推春節路平 禁挖路埋管

2017-01-18

竹市即日起至2月11日

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕新竹、縣市啟動春節期間路平專案，新竹市即日起到二月十一日所有道路全面禁止申請挖路埋設各種管線；新竹縣也從一月廿三日起到二月十二日為止，所有縣管道路禁止開挖，以維護道路平整，讓返鄉過年和出遊民眾順暢通行。

竹縣1月23日至2月12日

市府工務處表示，禁挖日期和相關規定已行文各管線機構及相關道路工程主辦單位 。

市府工務處表示，新竹市一○五年度路平專案完成道路重新鋪設一百萬平方公尺，一○六年度路平專案已在發包中，這項規定讓市民放心春節期間不會有道路挖掘等狀況，春節過後才會受理相關的道路管線挖掘申請，如科園里附近自來水爆管管線重新埋設工程。

工務處並要求所有巡路員加強巡查路面坑洞及人手孔蓋破損情形，並請道路養護工班分兩班輪值，每班五人進行機動修補，管線單位也需配合人手孔蓋的加固修復。市民若發現路面坑洞或破損，可透過1999服務專線或路平主題網通報。

工務處也要求正在進行公共工程施工的主辦單位，加強督導維護工地的安全警戒措施，包括施工圍籬、警示燈、護欄及鷹架等，避免春節期間發生意外。

新竹縣方面，縣府工務處養護科表示，因應春節，道安會報決定從一月廿三日起到二月十二日止，所有縣管道路禁止開挖，廿三日以前已開挖的路段，也必須在除夕前完成假修復。

養護科表示， 雖然鄉鎮市管轄的道路不在縣府權限內，但各鄉鎮市公所應該會同步配合執行春節期間路平專案。