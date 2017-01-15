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〈台北都會〉祖墳被插牌迫遷 民吼「強搶死人地」

2017-01-15

〔記者郭逸／台北報導〕國民黨政府來台，強徵許多土地，後續土地權屬移轉過程不明，引發糾紛。台北市一名鄭先生的祖墳位於文山區指南路一帶，該地當時由國民黨強徵為軍事用地，後竟變成北市府的機關用地，如今市府有意整地，插上告示牌迫遷近兩百座墳墓，鄭家不滿市府從未告知遷葬日期，「強徵活人地、強搶死人地，政府真可怕。」

市府：補助已較往年優渥

北市殯葬管理處墓政課長邱金榮說，鄭先生祖墳位在北市的學校用地和第二種住宅區，民國五十六年就轉移到市府名下，由於當地民眾和學生經過該處深覺毛骨悚然，市府決定遷葬，根據規定要求墓地所有人三個月內遷移墓地；他強調，北市除以告示牌告知，還提出較往年更優渥的遷葬補助，依照墓地大小最高撥給十五萬兩千元，土地完成整理將移撥財政局管理。

墳墓所有人：當年被強徵

鄭先生自稱鄭成功的後代子孫，祖墳所在地為祖先傳承，國民黨政府來台時突遭強制徵收，做為陸軍司令部的軍事用地，雖然軍方沒有開發，鄭家卻因此喪失土地主導權，想和政府討回土地，但不知該地的權屬轉移狀況。

鄭先生一月初發現，北市府在祖墳插上告示牌，要求三個月遷葬，同處的其他墳墓比照辦理，墳墓所有人全部後知後覺，不滿市府從未告知遷葬細節，深感權益受損；他還聽聞市府決定賣地，已有買家開出十五億元高價購置，「強徵活人地、強搶死人地，政府真可怕。」

鄭先生向市議員李慶元陳情，李對此表示，市府陸續遷移北市荒煙蔓草的墓地，插告示牌通知確實是市府的遷葬程序，但市府仍要和墳墓所有人詳加溝通，告知遷葬所在地、補助及後續處理方式，以免造成誤會。

邱金榮說，台北市議會民國九十年間早已下但書，市有地不得販售，市府也未聽聞有買家出高價購地的消息。

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  • 台北市文山區指南路一帶的墳墓近來被插上告示牌，要求墳墓所有人或是後代子孫遷葬，時限三個月。（民眾鄭先生提供）

    台北市文山區指南路一帶的墳墓近來被插上告示牌，要求墳墓所有人或是後代子孫遷葬，時限三個月。（民眾鄭先生提供）

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