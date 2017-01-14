〈南部〉喜憨勇士抗癌 侯璟豪16歲慶生獲獎

2017-01-14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕喜憨勇士侯璟豪前年被診斷罹患骨肉瘤，經開刀、化療無效，醫生宣告可能只剩兩個月生命，他和家人勇敢面對，昨天他十六歲生日，醫護團隊準備蛋糕為他慶生，周大觀文教基金會也頒發抗癌圓夢助學金，他大聲說「很開心」。

侯璟豪三歲確診唐氏症、聽力等多種障礙，從小出入醫院接受復健、物理、語言等治療，但他從不放棄，曾多次獲全國心智障礙親子運動會桌球金牌，也是繪畫賽常勝軍，多才多藝，小學畢業時獲縣長獎表揚。

前年他卻被診斷出罹患骨肉瘤，因治療失敗，腫瘤變大，左眼雙眼皮變單眼皮，晚上睡眠變得斷斷續續，如今只能躺著，東西吃了又吐、吐了又吃，並接受屏東基督教醫院的居家安寧照護。

昨天是侯璟豪十六歲生日，屏基醫護團隊為他慶生，周大觀文教基金會創辦人周進華到場頒發抗癌圓夢助學金兩萬元，副縣長吳麗雪也送禮物與祝福，全場在周大觀全球熱愛生命獎章得主多障藝人許育瑋笛聲中，合唱生日快樂歌，侯璟豪笑著點頭打拍子，媽媽問他「開心嗎？」，他抱著禮物大聲回「很開心！」令在場者紅了眼眶。