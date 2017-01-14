| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油再等等！ 台塑下週汽油降0.3元 柴油0.4元 疑天雨路滑 三峽老夫妻騎車撞吊車命危
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北市毛孩運動公園 第二座目標3月完工

2017-01-14

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第二座專門提供給飼主及犬隻使用的狗運動公園，預計今年三月落成，地點位於內湖區蘆洲里潭美街，佔地面積○．二公頃，設有一千五百平方公尺的大狗活動區及六百平方公尺的小狗活動區，空間內允許飼主不用牽繩，可以讓犬隻自由活動。

繼松山區的迎風狗運動公園（見圖，動物保護處提供）後，北市動保處去年九月再度動工，在原環保局內湖垃圾山、現內湖復育園區，斥資約六百萬元打造第二座狗運動公園，將結合鄰近景觀，打造以綠蔭為主的狗運動空間，開放民眾自由使用。

目前動保處規劃中的、專門提供給犬隻活動的區域，台北市共有兩處，分別是迎風狗運動公園和華山公園狗活動區，而今年已預計三月在內湖啟用第二座狗運動公園，未來也會在文山區的道南河濱公園增設第二個狗活動區。狗運動公園和狗活動區功能類似，只是前者將整個公園列入犬隻活動範圍，空間需求較大、交通較為不便，後者則是在公園內架起圍籬，且位於市區中心。

第二座狗運動公園將開放網路命名與投票，分兩階段進行，第一階段自昨天起至一月底止，民眾可上網（https://goo.gl/TZhtHu），未來將邀請提案者參與狗運動公園啟用儀式，獲選的命名提案則會在二月份參與第二階段網路票選，透過i-voting投票系統，由全民投票選出。

廣告
  • 台北市第二座狗運動公園三月將在內湖完工。圖為迎風狗公園。（圖由動物保護處提供）

    台北市第二座狗運動公園三月將在內湖完工。圖為迎風狗公園。（圖由動物保護處提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 狗運動公園
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
頂樓加蓋藏基地台 天線偽裝水塔

有民眾檢舉，中和區中興街一一五巷某五層樓公寓頂樓違法架設行動電話基地台、並偽裝成水塔避人耳目，黃姓婦人抱怨一年多來不明原因頭痛、晚上睡不著覺…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：〈台北都會〉北市毛孩運動公園 第二座目標3月完工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.