〈台北都會〉北市毛孩運動公園 第二座目標3月完工
2017-01-14
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第二座專門提供給飼主及犬隻使用的狗運動公園，預計今年三月落成，地點位於內湖區蘆洲里潭美街，佔地面積○．二公頃，設有一千五百平方公尺的大狗活動區及六百平方公尺的小狗活動區，空間內允許飼主不用牽繩，可以讓犬隻自由活動。
繼松山區的迎風狗運動公園（見圖，動物保護處提供）後，北市動保處去年九月再度動工，在原環保局內湖垃圾山、現內湖復育園區，斥資約六百萬元打造第二座狗運動公園，將結合鄰近景觀，打造以綠蔭為主的狗運動空間，開放民眾自由使用。
目前動保處規劃中的、專門提供給犬隻活動的區域，台北市共有兩處，分別是迎風狗運動公園和華山公園狗活動區，而今年已預計三月在內湖啟用第二座狗運動公園，未來也會在文山區的道南河濱公園增設第二個狗活動區。狗運動公園和狗活動區功能類似，只是前者將整個公園列入犬隻活動範圍，空間需求較大、交通較為不便，後者則是在公園內架起圍籬，且位於市區中心。
第二座狗運動公園將開放網路命名與投票，分兩階段進行，第一階段自昨天起至一月底止，民眾可上網（https://goo.gl/TZhtHu），未來將邀請提案者參與狗運動公園啟用儀式，獲選的命名提案則會在二月份參與第二階段網路票選，透過i-voting投票系統，由全民投票選出。
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