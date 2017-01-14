| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
淡水清晨低溫11.8度 北部3縣市大雨特報！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉石門水庫人工增雨 一天只下0.1毫米

2017-01-14

有效蓄水量約82％

〔記者周敏鴻／大溪報導〕桃園地區昨天的天氣陰冷有雨，經濟部北區水資源局把握機會，在石門水庫壩頂施放十五支燄劑，人工增雨，但石門水庫集水區的降雨情況仍不佳，昨天單日降雨量只有○．一毫米。

石門水庫目前水位約二四○．六公尺，有效蓄水量一億六千五百萬餘立方公尺，有效蓄水容量比約為八十二．二％。北水局副局長邱忠川說，去年十二月以來的降雨偏少，北水局昨天也邀集台北市自來水事業處、自來水公司等單位研商因應對策。

一期稻作如期供灌

邱忠川說，協調後決議，以台北市自來水事業處新店溪水源，持續支援板新地區的每日卅萬噸用水，待未來水情變化再機動調整。一期稻作則將如期於春節後陸續供灌，各地水利會都應加強灌溉管理，讓有限水量發揮最大的供灌效益。

昨天上午九點，北水局人員也配合中央氣象局，在石門水庫壩頂陸續燃放十五支燄劑，人工增雨，但北水局統計，昨天水庫集水區十個雨量站測得的降雨量平均僅有○．一毫米，效果有限，呼籲民眾節約用水，提前防旱。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
三星花海滿年味 金雞入花田報喜

宜蘭縣三星鄉昨天舉辦「金雞入花田」儀式，為三星花海嘉年華拉開序幕，巨大的報喜金雞吉祥物，造型栩栩如生，喜迎雞年來臨，七十公頃波斯菊已陸續綻放…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：〈北部〉石門水庫人工增雨 一天只下0.1毫米


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.