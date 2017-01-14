〈北部〉石門水庫人工增雨 一天只下0.1毫米

2017-01-14

有效蓄水量約82％

〔記者周敏鴻／大溪報導〕桃園地區昨天的天氣陰冷有雨，經濟部北區水資源局把握機會，在石門水庫壩頂施放十五支燄劑，人工增雨，但石門水庫集水區的降雨情況仍不佳，昨天單日降雨量只有○．一毫米。

石門水庫目前水位約二四○．六公尺，有效蓄水量一億六千五百萬餘立方公尺，有效蓄水容量比約為八十二．二％。北水局副局長邱忠川說，去年十二月以來的降雨偏少，北水局昨天也邀集台北市自來水事業處、自來水公司等單位研商因應對策。

一期稻作如期供灌

邱忠川說，協調後決議，以台北市自來水事業處新店溪水源，持續支援板新地區的每日卅萬噸用水，待未來水情變化再機動調整。一期稻作則將如期於春節後陸續供灌，各地水利會都應加強灌溉管理，讓有限水量發揮最大的供灌效益。

昨天上午九點，北水局人員也配合中央氣象局，在石門水庫壩頂陸續燃放十五支燄劑，人工增雨，但北水局統計，昨天水庫集水區十個雨量站測得的降雨量平均僅有○．一毫米，效果有限，呼籲民眾節約用水，提前防旱。