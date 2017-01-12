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〈南部〉大林廠出水口排氣泡引驚疑 台電：對環境無害

2017-01-12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台電大林廠冷卻水出水口排放出不明氣泡，引發居民驚疑，台電表示，新建一號機組進入試運轉，抽進高雄內港的海水經過曝氣池減壓、灌氧產生氣泡，併聯發電後會裝置除泡系統，氣泡對環境無害。

台電大林廠新建一、二號機組預計今年將陸續完工，昨天冷卻水出水口排放出大量褐色氣泡，居民懷疑大林廠排放廢水，環局獲報派員採樣，稽查人員表示，初步檢測pH值正常，將把檢體帶回化驗。

大林蒲鳳興里里長洪富賢指出，從小就常到出水口玩，從沒看過這種景象，他說大林電廠冷卻水流經南星計畫二期工地排入海域，該處就是漁場，希望有關單位查明真相。

台電核能火力發電工程處南部工程處副處長李榮峰表示，一號機組本月四日試運轉，抽進高雄內港海水當冷卻水，由於該處海水有機質比較多，通過曝氣池減壓、灌氧過程產生氣泡。

他說，冷卻水會經過脫硫設備，溶氧量少，因此必須通過曝氣池等設施還原成跟海水一樣排出，當發電機組正式運轉後，就會啟動除泡系統，不過還是無法百分百去除氣泡。

一號機組歷經四年興建工期，將於六月十五日併聯發電，二號機組期程則晚半年，將成為高雄地區發電主力之一。

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  • 台電大林廠一號機組試運轉，出水口出現氣泡引發居民驚疑。（記者洪臣宏攝）

    台電大林廠一號機組試運轉，出水口出現氣泡引發居民驚疑。（記者洪臣宏攝）

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大林廠出水口排氣泡引驚疑 台電：對環境無害

台電大林廠冷卻水出水口排放出不明氣泡，引發居民驚疑，台電表示，新建一號機組進入試運轉，抽進高雄內港的海水經過曝氣池減壓、灌氧產生氣泡，併聯發…

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