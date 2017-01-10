| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉退休警獵山豬 年逮上百頭

2017-01-10

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縱谷山區山豬群肆虐啃食農作，前關山警察分局延平分駐所長傅松齡憑著狩獵技巧繼續為民除害，去年戰績輝煌，百頭山豬俯首認栽，日前再攜兒及十三隻獵犬偕三名友人出征，圍捕破壞數十甲釋迦園的山豬群，人獸纏鬥三個多小時，戰功再添一筆。

在職期間因轄區多為山區林地，查獲多起盜採、盜伐案。前年十二月退休後在家務農，得知山豬啃食農作猖獗，戰鬥心再激起，只要獲通報就帶著獵犬出征，去年就解決了上百頭山豬。

傅松齡說，雖然他不是原住民，但長期生活在布農族部落，經常與部落長輩上山打獵，習得一身獵人本領，無法坐視山豬破壞族人農地；日前一名住在太平地區種植釋迦的友人來訪，談及釋迦園遭到一群山豬大肆啃食破壞，釋迦受損超過三百公斤，附近數十甲的釋迦園也無法倖免，農友們苦不堪言，他立即整裝待發。

傅松齡隔日帶著即將成年的兒子傅勻，及十三隻精挑細選的獵犬，偕三名友人前往太平山區，憑藉豐富打獵經驗找到山豬藏匿處，歷經三個多小時的纏鬥，捕獲一大一小兩頭山豬，友人見狀，忍不住讚聲虎父無犬子。

廣告
  • 傅松齡（右）「退而不休」，與兒子傅勻聯手為民除害，獵捕啃食農作的山豬，去年戰績輝煌，百頭山豬認栽，日前再出征，又逮到一大一小兩頭山豬。（記者陳賢義翻攝）

    傅松齡（右）「退而不休」，與兒子傅勻聯手為民除害，獵捕啃食農作的山豬，去年戰績輝煌，百頭山豬認栽，日前再出征，又逮到一大一小兩頭山豬。（記者陳賢義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
南區焚化廠爐爆案 一廠商被收押

南投冠好公司清除易燃廢棄物高雄市環保局南區資源回收廠焚化廠上月初發生爐爆，損失七百四十九萬餘元。高雄地檢署獲報展開偵辦，查出生產自黏標籤與電…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：〈南部〉退休警獵山豬 年逮上百頭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.