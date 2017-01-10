〈南部〉退休警獵山豬 年逮上百頭

2017-01-10

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縱谷山區山豬群肆虐啃食農作，前關山警察分局延平分駐所長傅松齡憑著狩獵技巧繼續為民除害，去年戰績輝煌，百頭山豬俯首認栽，日前再攜兒及十三隻獵犬偕三名友人出征，圍捕破壞數十甲釋迦園的山豬群，人獸纏鬥三個多小時，戰功再添一筆。

在職期間因轄區多為山區林地，查獲多起盜採、盜伐案。前年十二月退休後在家務農，得知山豬啃食農作猖獗，戰鬥心再激起，只要獲通報就帶著獵犬出征，去年就解決了上百頭山豬。

傅松齡說，雖然他不是原住民，但長期生活在布農族部落，經常與部落長輩上山打獵，習得一身獵人本領，無法坐視山豬破壞族人農地；日前一名住在太平地區種植釋迦的友人來訪，談及釋迦園遭到一群山豬大肆啃食破壞，釋迦受損超過三百公斤，附近數十甲的釋迦園也無法倖免，農友們苦不堪言，他立即整裝待發。

傅松齡隔日帶著即將成年的兒子傅勻，及十三隻精挑細選的獵犬，偕三名友人前往太平山區，憑藉豐富打獵經驗找到山豬藏匿處，歷經三個多小時的纏鬥，捕獲一大一小兩頭山豬，友人見狀，忍不住讚聲虎父無犬子。