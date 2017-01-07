〈北部〉打敗暖冬 北埔金廣福前梅花開
2017-01-07
〔記者蔡孟尚／北埔報導〕新竹縣北埔鄉國家一級古蹟金廣福前的梅花，往年只在天冷時開花，今年因暖冬氣溫持續居高不下，但白梅照常開花，這幾天花況漸盛，吸引不少遊客駐足欣賞及拍照留念
「這味道聞起來好香，是這些梅花的花香嗎？」金廣福前有好幾株梅樹，大門正前方的還沒有開花，但位於水塘邊的從去年底陸續開花，這幾天花況漸入佳境，路過的遊客不但可以看到枝頭上點點白梅，靠近一點還能夠聞到撲鼻的梅花香。
北埔鄉當地居民說，這幾棵梅樹已經有一百多歲，往年是越冷越開花，通常到了農曆臘月就是盛開時節，但今年暖冬現象很嚴重，這幾天中午簡直跟夏天差不多，雖然幾棵老梅樹結的花苞不多，但早晚溫差還是讓部分「未冷先開花」。
當地居民也說，往年金廣福大門正前方梅樹開花時，在古蹟門口和梅花合照的遊客川流不息，目前僅水塘邊的梅樹先開花，但已讓不少遊客驚豔，樹下不時有人賞花、拍照。
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