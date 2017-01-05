〈北部〉大南澳成立 宜蘭休閒農業區數量居冠

2017-01-05

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣大南澳地區有機米、有機蔬菜專區已具規模，地方與縣府成立大南澳休閒農業區獲農委會核定，持續輔導有機栽植，帶動大南澳觀光發展，根據統計，宜蘭縣已有十五個休閒農業區，居全國之冠。

種植有機稻米、蔬菜為主

大南澳休閒農業區劃定面積四百五十三‧六四公頃，範圍包括蘇澳鎮南強、朝陽里、南澳鄉南澳、碧候村，以有機稻米、有機蔬菜種植為主，有機米稻田面積三十五公頃，地方農友與新移民陸續加入有機農業行列，形成群聚效應。

宜縣府農業處企劃輔導科長李長珊說，農委會上個月核定三個新的休閒農業區，榜上有名的大南澳，是縣內唯一推廣有機米的休閒農業區，希望朝向活力、有機、環保目標邁進，結合觀光與休閒產業，促使在地文化特色、景觀資源、農業生產加值，同步強化農業主題旅遊內容。

李長珊說，大南澳休閒農業區沒有污染產業，開發較晚，保存許多原始天然景觀，加上當地是宜蘭縣政府輔導的有機米專區，有蘇澳地區農會有機米產銷班，多數農民採用自然及友善農法，休閒農業區成立後，可讓有機栽植理念持續扎根。

大南澳休閒農業區涵蓋原鄉部落，富含泰雅文化特色，像是南澳鄉公所後方的泰雅文物館，便是全國二十八座原民文物保存館之一，館內蒐集許多泰雅族特殊族群故事、生活器具，還能看到電影賽德克巴萊主角林慶台提供的獵槍，休閒農業區串連原民部落，打造特色遊程，帶領遊客尋幽訪勝。

休閒農業區 串連原民部落

「遊客不僅體驗好山好水，還有我們的生活態度！」大南澳休閒農業區推動管理委員會總幹事蔡世花說，大南澳地區努力了三年，終於成立休閒農業區，除了友善、有機、自然農法，同時提供打工換宿，藉由務農打工，體驗深度之旅。