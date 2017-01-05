| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉一例一休上路 花蓮10醫院 週六維持半天門診

2017-01-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕元旦起一例一休上路，西部各醫院傳出因人力不足門診縮減，花蓮縣則在衛生局協調下，大部分醫院、診所都維持週六仍有半天的門診，而門諾醫院則傳出，未來考慮部份掛號人數較少的週六門診移到週間，以減少人員排班負擔。

勞基法「一例一休」開跑，花蓮各大醫院、基層診所普遍都有人力不足的問題，面對新法實施，有醫院私下透露「也是要照規定走」，因醫療院所的勞動檢查被列重點稽查項目，該給加班費、該給的休假都不會少。

花蓮縣衛生局則是在年前就已經接獲民眾詢問，擔心新制實施後，以後假日都沒醫療院所可以看病，經協調，花蓮縣十家大醫院包括花蓮及玉里慈濟、門諾、衛福部花蓮醫院及豐濱原住民醫院、北榮鳳林及玉里分院、國軍花蓮總醫院等各大醫院，都維持「週六上午照常門診」，週六下午及週日全天提供急診；至於人力更少的基層診所，也大多提供週六半天的門診。

衛生局長李宏滿說，民眾可到花蓮縣衛生局網站「www.hlshb.gov.tw」查閱各基層門診的時間表，各醫院則上各院網站。

門諾醫療財團法人所屬機構公共事務總監周恬宏說，為不影響病人權益，盡量未做調整，目前週六上午包括內外婦兒等各科都仍有門診，但比如整型外科等特殊專科，因假日掛門診人數少，未來有考慮移動到週間看病。

慈濟醫院則表示，醫院內部討論後，因許多民眾都有習慣看診的醫師及時間，因此門急診時間都和年前一樣，暫時不會有調整。

院方也說，今年起健保署實施新的「分級醫療」制度，民眾如未持基層診所開立的轉診單，直接上醫學中心看病，部份負擔將從三百六十元調漲到四百二十元。因此民眾如果發現「帳單變大張」，可以注意看是不是部份負擔變多，這方面因為是健保署規定，醫院必須照做，也希望病人不要誤會「醫院趁一例一休偷偷漲價」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
苗縣府拚還債 促單位預算控管一成

苗栗縣爆發財政缺口，仍是施政最大壓力，縣長徐耀昌在縣務會議要求各單位今年度預算仍先控管十％，希望年年有節餘，能定額還債。縣府主計處長陳榮貴說，請各局處專案控管，今年度希望能再撙節約一億元，今年度縣府債…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：〈北部〉一例一休上路 花蓮10醫院 週六維持半天門診


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.