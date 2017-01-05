〈北部〉一例一休上路 花蓮10醫院 週六維持半天門診

2017-01-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕元旦起一例一休上路，西部各醫院傳出因人力不足門診縮減，花蓮縣則在衛生局協調下，大部分醫院、診所都維持週六仍有半天的門診，而門諾醫院則傳出，未來考慮部份掛號人數較少的週六門診移到週間，以減少人員排班負擔。

勞基法「一例一休」開跑，花蓮各大醫院、基層診所普遍都有人力不足的問題，面對新法實施，有醫院私下透露「也是要照規定走」，因醫療院所的勞動檢查被列重點稽查項目，該給加班費、該給的休假都不會少。

花蓮縣衛生局則是在年前就已經接獲民眾詢問，擔心新制實施後，以後假日都沒醫療院所可以看病，經協調，花蓮縣十家大醫院包括花蓮及玉里慈濟、門諾、衛福部花蓮醫院及豐濱原住民醫院、北榮鳳林及玉里分院、國軍花蓮總醫院等各大醫院，都維持「週六上午照常門診」，週六下午及週日全天提供急診；至於人力更少的基層診所，也大多提供週六半天的門診。

衛生局長李宏滿說，民眾可到花蓮縣衛生局網站「www.hlshb.gov.tw」查閱各基層門診的時間表，各醫院則上各院網站。

門諾醫療財團法人所屬機構公共事務總監周恬宏說，為不影響病人權益，盡量未做調整，目前週六上午包括內外婦兒等各科都仍有門診，但比如整型外科等特殊專科，因假日掛門診人數少，未來有考慮移動到週間看病。

慈濟醫院則表示，醫院內部討論後，因許多民眾都有習慣看診的醫師及時間，因此門急診時間都和年前一樣，暫時不會有調整。

院方也說，今年起健保署實施新的「分級醫療」制度，民眾如未持基層診所開立的轉診單，直接上醫學中心看病，部份負擔將從三百六十元調漲到四百二十元。因此民眾如果發現「帳單變大張」，可以注意看是不是部份負擔變多，這方面因為是健保署規定，醫院必須照做，也希望病人不要誤會「醫院趁一例一休偷偷漲價」。