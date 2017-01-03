〈北部〉北埔六塘落羽松爆紅 連假車潮塞翻
3天湧進上萬人 癱瘓小路
〔記者廖雪茹／北埔報導〕新竹縣北埔鄉大湖村的六塘休閒谷，紅黃葉、樹幹筆直的落羽松，樹形倒映在農塘，經攝影師之鏡和網軍的巧筆，吸引大批遊客一睹為快，卻也造成僅五、六公尺寬的竹卅九線嚴重塞車，初估元旦三天假期湧入上萬人，地方人士建議遊客儘量利用平日前往觀賞。
大湖村村長劉金庭表示，大湖以山坡地為主，農塘多達八十座，早年盛產樟樹，並製作樟腦油，後來改種茶和石柿，茶業式微後，現以柿餅加工為主要產業；因地廣人稀，人口外流嚴重，地方成立大湖地區農村綜合發展促進會，十多年來致力推動農村改造和生態保育，林相豐富，一年四季展現不同風貌，可觀賞櫻花、桐花和螢火蟲，也是看夕陽的勝地。
爆紅的六塘休閒谷位在柿餅加工廠附近，是促進會最早翻轉的景點，民國九十二年獲農委會水土保持局營造農村新風貌計畫經費補助，種樹、打造涼亭和步道；考量落羽松兼具水保和觀賞價值，因此在農塘邊栽種十六棵。沒想到，這群御林軍不但守護了大湖家園，更意外帶進觀光客。
劉金庭說，六塘休閒谷由何姓、姜姓、黃姓等家族無償提供土地，加上周邊住戶多年來的用心維護，才有今日的成果。高達十多公尺的落羽松，每年十一月中旬綠葉轉黃，再由黃轉紅，目前正是最佳觀賞時節，約可持續到農曆年。
落羽松高大筆直的樹形，倒映在農塘，曾有攝影師拍照得獎，加上部落客和網友的轉載，吸引大批遊客湧入。地方推估元旦連假，一天約湧入三、四千人，三天人潮總量比北埔人口還多，但上千輛汽車也癱瘓了竹卅九線周邊交通。
六塘休閒谷可從竹卅九線北埔市區，竹東一二二號縣道員東國中對面或是綠世界等進入；但因路寬僅五、六公尺，會車困難，造成原本就壅塞的北埔和台三線嚴重塞車，車陣動彈不得，警力忙翻天，沿線住戶更抱怨回不了家。
地方規劃 闢停車場建公廁
促進會說，因應爆量遊客，將緊急開會研議，擬向沿線地主商借休耕田開闢臨時停車場，爭取增建公廁，同時呼籲大家儘量避開假日。
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